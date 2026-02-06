神戸のGK前川、PK２本セーブの活躍　～明治安田J1百年構想リーグ～

明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド開幕節第１日目が６日、各地でスタートした。サンガスタジアム by KYOCERAでは地域リーグラウンドWESTの京都サンガ対ヴィッセル神戸の一戦が行なわれた。90分では１対１と決着がつかず、PK戦の末、神戸が勝利（PK）した。

前川、PKで読み勝ち（京都）

京都サンガ １－１ ヴィッセル神戸

（PK戦 １－４）

【得点】

［京］ マルコ・トゥーリオ（53分）

［神］ 武藤嘉紀（37分）

これまで春秋制だったＪリーグは今季（2026年）から、秋春制に移行する。それにともない、空白となる２月から６月までの期間を利用し、１回限りの特別大会がスタートした。

特別仕様の大会は、J1（20クラブ）とJ2・J3混合（40クラブ）の２リーグ編成だ。各リーグが「地域リーグラウンド」を東西に分かれて対戦。「地域リーグラウンド」後、東西の垣根を超えての「プレーオフラウンド」で最終順位を決定する。

通常のリーグ戦との大きな違いは、地域リーグラウンドでの勝ち点算出方法だ。90分で勝利すれば勝ち点３、負ければ０。これはリーグ戦と同じだが、90分で決着がつかない場合は、PK戦が実施される。PKによる勝利は勝ち点２。PKで敗れても勝ち点１を獲得できる。

ホームの京都は曺貴裁（チョウキジェ）監督体制６年目。対する神戸は昨季まで４年間、サンフレッチェ広島を率いたミヒャエル・スキッベを新監督として迎えた。

先制したのは、神戸だった。37分、FW大迫勇也がピッチ中央で前を向きボールを持つと、敵陣右サイドにスルーパスを供給した。これに追いついたMF武藤嘉紀がワントラップしてペナルティーエリア内に侵入し、右足を振り抜いた。シュートは左ポストを叩き、ゴールに吸い込まれた。

後半、神戸のスキッベ監督はエースであり、攻撃の起点として機能していた大迫をベンチに下げ、FW小松蓮をピッチに送った。前線でのボールの収めどころがなくなり、試合の主導権は徐々に京都へと渡った。

８分だった。FWラファエル・エリアスが右サイドから、逆サイドを駆け上がるマルコ・トゥーリオへスルーパス。トゥーリオは右足インサイドでゴール左に流し込み、京都が１対１とスコアをタイに戻した。

90分では決着がつかず勝負はPK戦へともつれた。先攻の神戸は４人がきっちりと決め、守っては守護神・前川黛也が３本中２本をセーブ。決められた１本もコースこそは読んでいた。

今大会のレギュレーションにより、神戸が勝ち点２、PKで敗れた京都は勝ち点１を手にした。

（文／大木雄貴）