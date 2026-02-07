埼玉パナソニックワイルドナイツ、雪降る駒沢で堅守健在 今季３度目のノートライに抑える　〜リーグワン〜

７日、「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26」第７節、リコーブラックラムズ東京vs.埼玉パナソニックワイルドナイツ戦が東京・駒沢オリンピック公園陸上競技場で行なわれた。雪が舞う中、ワイルドナイツが６分にHO坂手淳史のトライで先制。15分にはSO山沢拓也のPGで10点をリードした。前後半にPGを１本ずつ決められたが、13−６で逃げ切った。これでワイルドナイツは開幕７連勝で首位をキープ。ブラックラムズは７点差以内の負けによるボーナスポイント１を獲得した。

今季ディビジョン１で唯一の勝ちっぱなし、ワイルドナイツが連勝をさらに伸ばした。

６分、今季の得点源となっているラインアイモールから坂手がトライエリア右に飛び込んだ。８トライ目。「チームみんなで取ったトライ」。山沢拓也がコンバージョンキックを決め、リードを７点に広げる。

ボールが手につかない中、ゲーム展開は蹴り合いの様相を呈す。15分、山沢拓也が距離のあるPGを決め、10点差に広げた。

対するブラックラムズも29分と後半12分にSO中楠一期がPGで得点を返す。１トライで逆転できる点差に迫った。

ボールコントロールに苦しみ、セットプレーでもキープできない時間が続いたが、後半30分に再び山沢拓也がPGを決め、点差を７に広げた。

80分間、相手にトライを与えずノーサイドの笛。勝ち点４を加え、７勝無敗、勝ち点32で首位をキープした。

（文／杉浦泰介）