TOP> 記事一覧> 堀島行真、２大会連続の銅メダル 金メダル争いはターン差で決着　～フリースタイルスキー・男子モーグル～

堀島行真、２大会連続の銅メダル 金メダル争いはターン差で決着　～フリースタイルスキー・男子モーグル～

2026.02.12
スポーツコミュニケーションズ
ミラノ・コルティナ冬物語
　ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・モーグル男子決勝が12日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行なわれた。北京五輪銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）は83.44点で３位に入り、２大会連続銅メダルを手にした。金メダルはクーパー・ウッズ（オーストラリア）。銀メダルのミカエル・キングズベリー（カナダ）と同点（83.71）ながら、ターンポイントで0.7点上回り、規定により頂点に立った。

 

　10日に行なわれた予選１回目、85.42点で１位。一発通過で決勝にコマを進めた。決勝は上位８位まで、２回目に進める。ここは80.35点をマークし、５位通過。メダルの行方が決まる２回目は、第２エアで「コークスクリュー1440」（斜め軸に４回転）を披露。着地をなんとか決め、22秒23で滑り終えた。スピード18.08、ターン48.3、エア17.06のトータル83.44点をマークし、暫定トップに踊り出た。

 

　だが、後続のキングズベリー、ウッズに抜かれた。モーグルはターンが60点、エアが20点、タイムが20点の合計100点満点で採点される。スピードは堀島が上回っていたが、エアで点差を付けられた。ウッズとキングズベリーは83.71で並んだ。合計点が同じ場合、ターンの得点が高い方が上位となるため、48.4点のウッズが47.7点のキングズベリーに競り勝った。

 

「メダルはうれしいですが、悔しい気持ちもあります」と堀島。15日、今大会から採用されたデュアルモーグルに臨む。

 

（文／杉浦泰介）

