第312回　バンタム級王者サバテロの初防衛戦が決定！ 挑戦者は勢いに乗る後藤丈治　４・12福岡『RIZIN LANDMARK 13』

４月12日、福岡マリンメッセＡ館『RIZIN LANDMARK 13』の主要対戦カードが決定した。今日（２月13日）開かれた記者会見で発表された試合は以下の通り。

▶バンタム級（61キロ以下）タイトルマッチ

ダニー・サバテロ（王者/米国）vs.後藤丈治（TRIBE TOKYO MMA）

▶ライト級（71キロ以下）

堀江圭功（ALLIANCE）vs.パトリッキー・ピットブル（ブラジル）

▶フェザー級（66キロ以下）

萩原京平（SMOKER GYM/ TRIBE TOKYO MMA）vs.アバイジャ・カレオ・メへウラ（米国）

▶フェザー級（66キロ以下）

摩嶋一整（毛利道場）vs.ジェームズ・ギャラガー（アイルランド）

▶フライ級（57キロ以下）

神龍誠（ATT）vs.エンカジムーロ・ズールー（南アフリカ）

▶女子スーパーアトム級（49キロ以下）

浜崎朱加（フリー）vs.ナターシャ・クジェティナ（ロシア）

▶ライト級（71キロ以下）

天弥（和術慧舟會HEARTS）vs.ヌルハン・ズマガジー（カザフスタン）

これに加えフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）の参戦も決定、対戦相手は未定だがタイトルマッチが組まれる方向で調整中とのこと。ほかオープニングファイト４試合も行われる。

吠えまくった新王者サバテロ

豪華カードが揃った。

どれも興味深いが、ここではサバテロの初防衛戦となるバンタム級タイトルマッチに触れておきたい。

レスリングをバックボーンに持つサバテロは、米国の格闘技団体Bellatorなどで活躍してきた32歳の気鋭で17勝（４KO＆５一本）４敗１分けの戦績を誇る。2023年７月のRIZIN初参戦（『超RIZIN.2』）ではマゴメド・マゴメドフ（ロシア）に一本負けを喫するも、昨年５月に再参戦してからは３連勝。

昨年大晦日『RIZIN師走の超強者祭り』では井上直樹（Kill Cliff FC）にも、2-1のスプリットながら判定で勝利し、第８代バンタム級王者となった。

対戦カード発表会見にサバテロはリモートで出席。そして、大いに吠えている。

「自分はいま、この美しいベルトとともにアメリカにいる。このベルトはアメリカからほかに渡ることはない。なぜならばゴトウはビッチだから。俺はこのベルトを87回防衛する。ゴトウは一人目の餌食だ」

そう話すサバテロに対して後藤が返す。

「あなたは87回防衛すると言っていますが、それなら私はあなたを88回倒します。チャンピオンでいられる時間を存分に楽しんでおいてください」

ここから王者は、さらに吠えた。

「お前のトラッシュトークは、お前のファイトスキルと同じくらい酷い。RIZINで５戦全勝していることは知っているが、大したことはないな。前回のホセ・トーレスとの試合を見たが遅くてパワーもなく、グラップリングもストライキングも上手くない。そんなお前が俺に勝てるわけがないだろう。チャンスはゼロに近い。この弱い相手にフクオカの大観衆の前で大恥をかかせてやる！」

「自分はチャンピオンになった。喜びと同時にその責任も強く感じている。だからこそ次はフィニッシュする。自分のスネをゴトウの頭蓋骨に当てて失神させてフクオカで勝利パーティを開く！」

凄絶な削り合い必至

挑戦者の後藤は、北海道出身の29歳、パンクラス、修斗などでキャリアを積んできたオールラウンダーだ。戦績19勝（９KO＆４一本）８敗ながら、RIZINでは５連勝中。昨年は鹿志村仁之介（Battle-Box）、中島太一（ロータス世田谷）、ホセ・トーレス（米国）に勝利した。

サバテロからの煽りに対しても冷静に対処。

「自分が一番だと思うメンタリティは大事。ただ『相手を下げて自分を上げるような男はダサい』と自分は母親から教わった。ダサい男にはなりたくない。チャンピオンに相応しいのはどっちだろう。彼ではないと思う」

そう口にし、自信を漂わせた。

果たして勝つのはどっちだ!?

この一戦は予想が難しい。サバテロも口ほどの絶対王者ではなく両者の実力は拮抗している。最終ラウンドまで目が離せぬスリリングな判定勝負になるのではないか。互いにスタイルはアグレッシブ、凄絶な削り合いが繰り広げられよう。楽しみに待ちたい。

ちなみに今年のRIZIN開幕戦は３月７日、東京・有明アリーナ大会（『RIZIN.52』）。そして、この日の会見で５月10日に兵庫・GLION ARENA KOBE『RIZIN.53』が開催されることも発表されている。

