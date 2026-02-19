search
五輪ラストの坂本花織が銀、中井亜美が銅メダル獲得！　千葉百音は４位　～フィギュアスケート女子シングル～

五輪ラストの坂本花織が銀、中井亜美が銅メダル獲得！　千葉百音は４位　～フィギュアスケート女子シングル～

2026.02.20
ミラノ・コルティナ冬物語
　ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル・フリーが19日（日本時間20日未明）、ミラノ・アイススケートアリーナで行なわれた。今季限りで現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）がフリーで147.67点を記録し、ショートプログラム（SP）との合計を224.20点として銀メダルを獲得した。SPで首位に立った17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）はフリー140.45点、合計219.16点で銅メダルを獲得した。SP４位の千葉百音（木下グループ）はフリー143.88点、合計217.88点で４位入賞を果たした。金メダルはフリー150.20点、合計226.79点を記録したアリサ・リウ（米国）が手にした。

 

　坂本は紫色の衣装に身を包み、「愛の讃歌」を演じた。冒頭からダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップ、３回転ルッツ＋２回転トーループの連続ジャンプを順調に成功させた。演技後半の３回転フリップからの連続ジャンプの予定が、フリップの単独ジャンプとなった。演技前半に同じジャンプを跳んでいるため、基礎点が70%となった。演技終了後は、苦笑いを浮かべた。中野園子コーチと抱き合うと涙があふれた。

 

　五輪初出場の17歳、中井は水色の衣装で「What a Wonderful World」を可憐に舞った。冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）、３回転ループ＋２回転トーループを綺麗に着氷。３回転ルッツからの連続ジャンプは２つ目のジャンプの回転が抜けた。しかし、このミスを引きずることなく演技後半も３回転ルッツ＋ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）＋ダブルアクセル（同）のシークエンスジャンプを決めた。

 

　中井と同じく五輪初出場となった20歳の千葉は、転倒や氷に手をつくなどといった大きなミスこそなかったものの、連続ジャンプで４分の１回転不足と評価された。それでも143.88点、フリーだけ見ても４位と健闘した。

 

　坂本自身は、前回大会のシングルの銅メダルにつづき、２大会連続での表彰台となった。また、五輪フィギュアスケート女子で日本勢が複数メダルを獲得したのは初だった。

 

（文／大木雄貴）

