search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> ブラックラムズ、今季５度目の逆転勝ち　〜リーグワン〜

ブラックラムズ、今季５度目の逆転勝ち　〜リーグワン〜

2026.02.21
スポーツコミュニケーションズ
ラグビー
facebook icon twitter icon

　21日、「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26」第９節、６位のリコーブラックラムズ東京vs.８位の浦安D-Rocks戦が行なわれた。ブラックラムズがD-Rocksを41―19で破り、今季２連勝。３トライ差以上のボーナスポイントを加えた勝ち点５を獲得し、暫定５位に浮上した。

 

　２週間ぶりの駒沢帰還。２月１日の第７節は、吹雪に見舞われ、埼玉パナソニックワイルドナイツの堅守に苦しめられた。この日は雲一つない天気で両チームのフィフティーンを迎えた。キックオフ直前、スタジアムMCが「今季ラムズの４勝全てが後半に逆転勝ち。最後まで応援宜しくお願いいたします」とアナウンスした。

 

　先制したのはブラックラムズだ。前半８分、ラインアウトモールを起点にチャンスメイク。WTB西川大輔がトライエリア左隅に飛び込んだ。14分にはラインアウトモールから、この日が31歳の誕生日だったHO大西将史がフィニッシュ。「あまり（誕生日という）意識はしていなかったけど、いいかたちでモールを組めたので取れると思った」。SO中楠一期のコンバージョンキックが決まり、12点のリードを奪った。

 

　４連敗でプレーオフ争いに踏みとどまるためにも負けられないD-Rocksも反撃する。17分、ラインアウトモールからNo.8ホネティ・イオアネがトライ。33分には、相手のパスが乱れたところでWTBイズラエル・フォラウがボールを奪い、トライエリアまでボールを運んだ。いずれもSO田村煕がコンバージョンキックを成功し、14―12で逆転。終盤、イエローカードで１人少ない状況も無失点で耐えた。

 

　前半終盤と後半開始早々と数的優位の状況をなかなか生かせなかったブラックラムズだが、５分に再逆転に成功する。大西が相手ボールをもぎ取り、オフロードパス。抜け出したSHのTJ・ペレナラがFBアイザック・ルーカスに繋ぐ。ルーカスがスピードを生かし、トライを挙げた。「タックルした後にチャンスがあったので狙いにいきました」と大西。この日はプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

 

 　９分、21分にはWTBメイン平が連続トライ。ともに中楠のコンバージョンキックを成功させ、リードを広げる。ペレナラがイエローカードでピッチにいない10分間は相手の得点を許さず、PGで３点を加え、勝負を決定付けた。

 

　終盤、互いに１トライを奪い、41―19でノーサイド。プレーオフ圏内のトップ６を争う両チームの戦いは、ホストのブラックラムズに軍配が上がった。

 

（文・写真／杉浦泰介）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP