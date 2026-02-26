“育てる文化”ブレイブルーパス、26年度新人＆新アカデミー事業発表　〜リーグワン〜

ジャパンラグビー・リーグワンの東芝ブレイブルーパス東京は26日、都内で2026年度新加入選手５人を発表した。PR小栁竜晟（東海大学）、SH高橋佑太朗（筑波大学）、CTB時任凜空（福岡工業大学）、CTBアダム・タマティ（東洋大学）、FB/WTB/SO伊藤和樹（大東文化大学）。また高校生年代を対象としたアカデミー「U18クラス」の開校も合わせて発表した。

「いずれの選手もポテンシャルを秘めており、セレクションポリシーである“いい男”を基準に採用させていただきました」

そう新加入の選手たちを紹介したのが藤井淳アシスタントGM兼採用担当。“いい男”の定義のついては、こう説明した。

「我々のチームは泥臭く、フィジカルで、勝利に対しても求められる。その環境下においてタフで、努力し続けられる選手のことです」

男子セブンズ・デベロップメント・スコッド（SDS）福岡合宿の参加している時任を除く４人の新人が会見に参加。それぞれ意気込みを述べた。

「私のラグビー人生、タレントとしてすごいところはない。このチームに加入するにあたって、マインド的には“負けるもんか”という気持ち。偉大な先輩方に追いつき、追い越すつもりでやっていきます」（小栁）

「伝統あるチームに入団できることをうれしく思います。自分の強みであるディフェンスと仕掛けをさらに磨き、東芝で勝利に貢献できる選手になれるよう、ひた向きに頑張っていきたい」（高橋）

「このような歴史のあるチームには入れたこと、ラグビーできることに感謝を忘れずにいきたい。日々もまれながら、東芝に貢献できるように頑張っていきます」（伊藤）

「実力、実績のある先輩方がたくさんいる。皆さんから学びながら、早くゲームメンバーに名を連ねられるように努力していきたい」（タマティ）

また会見では、高校生年代を対象としたアカデミー「U18クラス」の開校を発表。これはブレイブルーパスが小中学生を対象としていたラグビースクール「ルーパス塾」の高校生版だ。指導者は松田努氏、望月雄太氏らOBを中心に据える予定だという。アカデミー事業部を松田氏は「ブレイブルーパスの育てるカルチャーを還元したい。その種を蒔いている」と語った。

（文・写真／杉浦泰介）