井上尚弥vs.中谷潤人、５・２東京Ｄ正式決定　～ボクシング世界戦～

６日、大橋ジムが都内で記者会見を行ない、５月２日に東京ドームで開催するボクシングのダブル世界戦を発表した。メインイベントは世界スーパーバンタム級４団体（WBC、WBA、WBO、IBF）統一王者の井上尚弥（大橋）と、元世界バンタム級２団体（WBC、IBF）統一王者の中谷潤人（M.T）によるタイトルマッチ。またWBC世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）と、世界４階級制覇王者の井岡一翔（志成）のタイトルマッチも正式発表となった。

注目のメガマッチがついに実現する。無敗同士の対決はこれまでもあったが、アメリカのリング誌が選定するパウンド－・フォー・パウンドランキングで２位と同７位がぶつかるのだ。“モンスター”と“ビッグバン”は共に無敗のまま、拳を交えることとなった。「THE DAY」と銘打たれた特別な一戦、その横には「やがて、伝説と呼ばれる日。」と記された。プロモーターの大橋ジム・大橋秀行会長は「１年前、年間表彰式で井上尚弥が中谷潤人選手に対戦を呼び掛け、無敗のまま今日を迎えた試合が決まってうれしいが、本当にやるのかと、とうとうこの日が来てしまったと、心にぽっかり穴が空いてしまったような不思議な気持ちです」と胸中を語った。

２人の距離が縮まったのは、2025年３月の年間表彰式。７年連続８度目のMVPを獲得した井上尚弥がスピーチで、「中谷君、１年後、東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」と呼び掛け、中谷は「ぜひやりましょう」と応じた。１年後の約束を守った両者。井上尚弥が「まずこの日を迎えられたことを自分自身すごくうれしく思います」と言い、「５月２日、この２人が激突するという歴史的瞬間を皆さんに必ず見てほしい」とファンに訴えた。一方の中谷も「井上選手から声を掛けられて、無敗でこの場所に辿り着くことができたので、あとは世界チャンピオンになるだけだと思っています。本当に最高の試合にしたい」と、いつものように淡々と話した。

井上尚弥は「この５月２日という日はボクシングにとって歴史的な日になると思いますけども、僕のボクシング人生においては１つの通過点でしかない」と言い切る。それは先を進む者としてのプライドのように映った。中谷は「５月２日は僕のキャリアにとって一番大きい戦いになると思っている。井上尚弥という男に勝利して、必ず世界チャンピオンになりたい」と意気込む。

この２人にトラッシュトークはない。善か悪でもない。会見開始後に流れたVTRには「ふたりのヒーローが対峙する」と紹介された。どちらが強いのか――。５月最初の土曜日は、いずれにせよボクシング界を沸かせる一日なりそうだ。

（文・写真／杉浦泰介）