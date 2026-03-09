search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> ガーベラの花畑と化したグランディ・21　～羽生結弦 notte stellata 2026～

ガーベラの花畑と化したグランディ・21　～羽生結弦 notte stellata 2026～

2026.03.09
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
facebook icon twitter icon

　アイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」が７日から９日にかけて、宮城県内のセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で行なわれ、羽生結弦をはじめとしたプロスケーター、スペシャルゲストの東北ユースオーケストラが出演した。出演者はフィナーレで、歌手・MISIAの楽曲「希望のうた」にのせてパフォーマンスを披露するなど、東日本大震災の被災地から希望を発信した（取材は初日公演、初日の観客数は6500人）。

 

Ⓒnotte stellata

　2023年から始まったアイスショー「notte stellata」。座長の羽生は2011年３月11日、東日本大震災の被害に遭い、避難所で過ごした。そこで彼は満天の星空を見て、希望を感じた。被災地を照らした満天の星のように、“希望を発信し、人々が少しでも笑顔になれるきっかけ”づくりがショーのコンセプトだ。

 

　これまでの「notte stellata」のキービジュアル（ポスター）には、満天の星空をバックにした羽生が写っているものが主だった。

 

　４回目となった2026年のキービジュアルには、星空と羽生と色とりどりのガーベラの花が写っていた。ガーベラの花言葉は「希望」「前向き」。さらに色ごとにガーベラの花言葉は細分化されている。

「notte stellata 2026」のグッズには、10色に光るペンライトがある。懐中電灯としても使えるという。公演中はスイッチをオンにしておけば、自動的に演出に合わせて色が変わる仕様だ。

 

　羽生は初日公演の序盤、マイクを使いこう語った。

「みなさんが持っていてくださるライトを始め、バックステージに星空があるように、僕たちひとりひとり、スケーターひとりひとりがみなさんにとって少しでも希望の星になれますように。そして、15年という時が経ったからこそ、より一層あの時同様にひとりひとりの力を合わせ、みなさんが帰るときに言葉を交わさなくても、ちょっとでも輪（和）を感じられるように、絆を感じられるように。そんな公演にしていきたいと思います」

 

　今回のショーの中で、ペンライトが一番感動的な演出をしたのは、フィナーレ「希望のうた」（MISIA）のとき。イントロは東北ユースオーケストラが演奏した。この時、直前で演技を披露した羽生はリンクから降りて、他のプロスケーターが氷上に立った。

 

Ⓒnotte stellata

　歌詞のはじまりに合わせるように、観客席はペンライトで青一色に染まった。筆者の目視だと、１回目のサビでペンライトは紫、緑、黄色のまばらの３色に。サビが終わり再び青一色に。またサビに入ると同様の３色に変化した。

 

　次は温かな黄一色になると、黄色の衣装を身にまとった羽生が勢いよくリンクに現れた。そして、大サビを迎えると客席は紫、緑、黄、赤、青、オレンジに染まった。

 

　その光景は、色とりどりのガーベラが気持ちよさそうにそよ風に揺れているようだった。グランディ・21が、ガーベラの花畑と化した瞬間だった。

 

Ⓒnotte stellata

　今年の「希望のうた」はプロスケーター、東北ユースオーケストラ、観客が三位一体となっての演出であり、三者による“希望”の発信だったといえよう。

 

　文の冒頭に出演者を記載したが、「観客」を加えるべきに思った2026年のnotte stellataだった。

 

（文／大木雄貴、画像提供／notte stellata広報事務局）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP