侍ジャパン、準々決勝でベネズエラに敗戦　～WBC2026～

現地時間14日、第６回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の準々決勝がアメリカ・フロリダ州マイアミで行なわれ、侍ジャパン（野球日本代表）がベネズエラに５対８で敗れた。先制を許した侍ジャパンは１対２の３回裏、２番・佐藤輝明のタイムリーで追いつくと、途中出場の森下翔太が勝ち越し３ランを放った。逃げ切りを図りたかったものの、５回にマイケル・ガルシアの２ランで１点差に迫られ、６回にはウィルヤー・アブレイユに３ランを打たれ、逆転を許した。ベネズエラリリーフ陣の前に反撃できず、大会連覇を逃した。勝ったベネズエラは16日の準決勝でイタリアと対戦する。

◇準々決勝

強力打線につかまり10安打８失点

（ローンデポ・パーク）

ベネズエラ（Ｄ組２位）

８＝１１０｜０２３｜０１０

５＝１０４｜０００｜０００

日本（Ｃ組１位）

勝利投手 エンマヌエル・デヘスス（２勝）

敗戦投手 伊藤大海（１敗）

セーブ ダニエル・パレンシア（１Ｓ）

本塁打 （ベ）ロベルト・アクーニャJr.２号ソロ、マイケル・ガルシア１号２ラン、ウィルヤー・アブレイユ１号３ラン

（日）大谷翔平３号ソロ、森下翔太１号３ラン