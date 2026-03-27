昨季日本一のソフトバンク、白星スタート セパ新戦力が躍動　～プロ野球～

27日、プロ野球のセ・パ両リーグが開幕した。昨季日本一の福岡ソフトバンクは北海道日本ハムと対戦し、６対５で競り勝った。両軍合わせて６本のホームランが飛び出したが、ソフトバンクのリリーフ陣が終盤踏ん張った。千葉ロッテはドラフト２位ルーキー毛利海大が埼玉西武戦に先発。再三得点圏にランナーを許しながらも、５回無失点とゲームをつくった。女房役の松川虎生が２本のタイムリーを放つなど３対１で、サブロー新監督とルーキーの初陣を白星で飾った。東北楽天は今季加入のカーソン・マッカスカーの２打席連続２点タイムリーなどで序盤に８得点を奪う。守っては先発の荘司康誠が８回無失点と好投し、10対０で大勝した。

セ・リーグは、連覇がかかる阪神が巨人に１対３で敗れた。勝った巨人はドラフト１位ルーキー竹丸和幸が６回３安打１失点の好投で、伝統の一戦でデビュー戦白星を挙げた。東京ヤクルトは横浜DeNAに３対２で勝利。池山隆寛監督の初陣で、スタメン出場の伊藤琉偉が逆転２ランで期待に応えた。広島は中日と対戦し、延長10回サヨナラ勝ち。９回裏に４点差を追いつくと、10回裏にドラフト３位ルーキー勝田成の一打で勝負を決めた。

◇パ・リーグ

９番・牧原、勝ち越し犠飛含む２打点の活躍（ソフトバンク１勝 みずほPayPay）

北海道日本ハム

５＝３００｜１００｜１００

６＝０２１｜１０１｜０１Ｘ

福岡ソフトバンク

勝利投手 松本裕（１勝）

敗戦投手 古林（１敗）

セーブ 杉山（１Ｓ）

本塁打 （日）清宮幸１号２ラン、万波１号ソロ、水谷１号ソロ

（ソ）栗原１号２ラン、近藤１号ソロ、山川１号ソロ

大卒ドラ２ルーキー毛利、５回無失点の好投（ロッテ１勝 ZOZOマリン）

埼玉西武

１＝０００｜０００｜１００

３＝０１０｜１００｜０１Ｘ

千葉ロッテ

勝利投手 毛利（１勝）

敗戦投手 渡邉（１敗）

セーブ 横山（１Ｓ）

本塁打 （ロ）ポランコ１号ソロ

新助っ人マッカスカー、先制打含む４打点（楽天１勝 京セラＤ大阪）

東北楽天

10＝２６０｜０００｜１１０

０＝０００｜０００｜０００

オリックス

勝利投手 荘司（１勝）

敗戦投手 宮城（１敗）

◇セ・リーグ

ドラ１・竹丸、球団初の新人開幕戦勝利（巨人１勝 東京ドーム）

阪神

１＝０００｜０００｜０００

３＝２００｜０１０｜００Ｘ

巨人

勝利投手 竹丸（１勝）

敗戦投手 村上（１敗）

セーブ 田中瑛（１Ｓ）

本塁打 （巨）キャベッジ１号ソロ、ダルべック１号ソロ

新指揮官開幕戦対決、池山監督に軍配（ヤクルト１勝 横浜）

東京ヤクルト

３＝０２０｜０１０｜０００

２＝１００｜０００｜０００

横浜DeNA

勝利投手 吉村（１勝）

敗戦投手 東（１敗）

セーブ キハダ（１Ｓ）

本塁打 （ヤ）伊藤１号２ラン、サンタナ１号ソロ

（Ｄ）牧１号ソロ

平川＆勝田、新人コンビが４打点で貢献（広島１勝 マツダスタジアム）

中日

５＝２００｜０００｜００３｜０

６＝０００｜０１０｜００４｜1X（延長10回）

広島

勝利投手 森浦（１勝）

敗戦投手 勝野（１敗）