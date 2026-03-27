昨季日本一のソフトバンク、白星スタート セパ新戦力が躍動 ～プロ野球～
27日、プロ野球のセ・パ両リーグが開幕した。昨季日本一の福岡ソフトバンクは北海道日本ハムと対戦し、６対５で競り勝った。両軍合わせて６本のホームランが飛び出したが、ソフトバンクのリリーフ陣が終盤踏ん張った。千葉ロッテはドラフト２位ルーキー毛利海大が埼玉西武戦に先発。再三得点圏にランナーを許しながらも、５回無失点とゲームをつくった。女房役の松川虎生が２本のタイムリーを放つなど３対１で、サブロー新監督とルーキーの初陣を白星で飾った。東北楽天は今季加入のカーソン・マッカスカーの２打席連続２点タイムリーなどで序盤に８得点を奪う。守っては先発の荘司康誠が８回無失点と好投し、10対０で大勝した。
セ・リーグは、連覇がかかる阪神が巨人に１対３で敗れた。勝った巨人はドラフト１位ルーキー竹丸和幸が６回３安打１失点の好投で、伝統の一戦でデビュー戦白星を挙げた。東京ヤクルトは横浜DeNAに３対２で勝利。池山隆寛監督の初陣で、スタメン出場の伊藤琉偉が逆転２ランで期待に応えた。広島は中日と対戦し、延長10回サヨナラ勝ち。９回裏に４点差を追いつくと、10回裏にドラフト３位ルーキー勝田成の一打で勝負を決めた。
◇パ・リーグ
９番・牧原、勝ち越し犠飛含む２打点の活躍（ソフトバンク１勝 みずほPayPay）
北海道日本ハム
５＝３００｜１００｜１００
６＝０２１｜１０１｜０１Ｘ
福岡ソフトバンク
勝利投手 松本裕（１勝）
敗戦投手 古林（１敗）
セーブ 杉山（１Ｓ）
本塁打 （日）清宮幸１号２ラン、万波１号ソロ、水谷１号ソロ
（ソ）栗原１号２ラン、近藤１号ソロ、山川１号ソロ
大卒ドラ２ルーキー毛利、５回無失点の好投（ロッテ１勝 ZOZOマリン）
埼玉西武
１＝０００｜０００｜１００
３＝０１０｜１００｜０１Ｘ
千葉ロッテ
勝利投手 毛利（１勝）
敗戦投手 渡邉（１敗）
セーブ 横山（１Ｓ）
本塁打 （ロ）ポランコ１号ソロ
新助っ人マッカスカー、先制打含む４打点（楽天１勝 京セラＤ大阪）
東北楽天
10＝２６０｜０００｜１１０
０＝０００｜０００｜０００
オリックス
勝利投手 荘司（１勝）
敗戦投手 宮城（１敗）
◇セ・リーグ
ドラ１・竹丸、球団初の新人開幕戦勝利（巨人１勝 東京ドーム）
阪神
１＝０００｜０００｜０００
３＝２００｜０１０｜００Ｘ
巨人
勝利投手 竹丸（１勝）
敗戦投手 村上（１敗）
セーブ 田中瑛（１Ｓ）
本塁打 （巨）キャベッジ１号ソロ、ダルべック１号ソロ
新指揮官開幕戦対決、池山監督に軍配（ヤクルト１勝 横浜）
東京ヤクルト
３＝０２０｜０１０｜０００
２＝１００｜０００｜０００
横浜DeNA
勝利投手 吉村（１勝）
敗戦投手 東（１敗）
セーブ キハダ（１Ｓ）
本塁打 （ヤ）伊藤１号２ラン、サンタナ１号ソロ
（Ｄ）牧１号ソロ
平川＆勝田、新人コンビが４打点で貢献（広島１勝 マツダスタジアム）
中日
５＝２００｜０００｜００３｜０
６＝０００｜０１０｜００４｜1X（延長10回）
広島
勝利投手 森浦（１勝）
敗戦投手 勝野（１敗）