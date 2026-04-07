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第834回　WBCの「敢闘賞」はイタリア

2026.04.07
スポーツコミュニケーションズ
二宮清純「プロ野球の時間」
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　大相撲風に言えば、第６回WBCの「敢闘賞」は、ノーマークながらベスト４に進出したイタリアだろう。

 

 

　準決勝で、初優勝を果たしたベネズエラに２対４で逆転負けを喫したものの、それまでの戦いぶりは見事だった。

 

　１次ラウンドはスター軍団の米国を８対６、ダークホースのメキシコを９対１で下すなど無傷の４連勝で、決勝トーナメントへと駆け上がった。

 

　準々決勝では、過去に２度決勝に進出しているプエルトリコに８対６で打ち勝った。試合後、キャプテンのビニー・パスカンティーノは「イタリア野球界にとって最高の日だ」と喜んだ。

 

　ちなみに大会前の米「ドラフトキングス」による優勝予想オッズは81倍。これは出場20カ国中９位だった。

 

　2023年の第５回大会で、パスカンティーノが始めたエスプレッソを飲むホームラン・セレブレーションも、すっかりお馴染みになってきた。その際に羽織るジャケットはアルマーニ製。なんともオシャレな組み合わせである。これも、お国柄か。

 

　とはいえ、今回の代表チームに、イタリア出身者は３人しかいなかった。30人のロースター中、24人を米国出身者が占めた。

 

　WBCでは、本人が望めば、親が国籍を持つ国、あるいは親の出身国の代表選手になることができる。米国には約1700万人のイタリア系米国人が住んでいる。米国の人口の５～６％を占める計算になる。

 

　MLBにも、イタリア系の名選手はたくさんいる。とりわけヤンキースに多く、トニー・ラゼリ、ジョー・ディマジオ、ヨギ・ベラ、フィル・リズート、ジョー・トーレは、いずれも殿堂入りを果たしている。

 

　ちなみにマフィアと言えばイタリア系。『ゴッドファーザー』の原作者マリオ・プーゾは、気品あふれるプレーをするディマジオの大ファンで、コルレオーネ家の殺し屋アル・ネリを「もうひとりのディマジオになれた男」と描写している。

 

　光と闇が交錯した1940年代のニューヨークらしい話だ。

 

＜この原稿は2026年４月13日号『週刊大衆』に掲載されたものです＞

 

 

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