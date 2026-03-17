第833回　“赤鬼”ホーナー 嵐と主に去りぬ

MLBにおける昨季の最高の“ショータイム”は、ドジャースが３戦全勝と王手をかけて迎えたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦だった。

「１番投手兼DH」で先発出場したドジャースの大谷翔平は、投げては６回０／３を無失点、10奪三振。打っては３本塁打。特に２本目は文字通りの“驚弾”で、ドジャースタジアムのライトスタンドの屋根を直撃した。

距離にすると約143メートル。チームメイトのフレディ・フリーマンが、見てはいけないものでも見たような表情を浮かべ、手で顔を覆ったシーンが印象的だった。

かくして10月17日（現地時間）は “伝説の一日”としてMLB史に刻まれた。

今から39年前の1987年５月６日、神宮球場にモンスターが出現した。来日したばかりの新外国人は、阪神の池田親興から、３本の本塁打を叩き込んだ。レフト方向に１本、左中間方向に１本、そしてセンター方向に１本。翌日のスポーツ紙の見出しが振るっていた。

＜ア然ボー然３発 ホーナー改めホーマーだ!!＞

この試合は私も取材したが、快音を発した瞬間に、打球はスタンドに消えていた。「これぞ音速の打球！」と度肝を抜かれたものだ。

モンスターの名はボブ・ホーナー。前年にMLBのブレーブスで27本塁打、87打点をマークし、FA権を取得したが、年俸交渉がまとまらず、ホーナーによれば「オーナー間の締め出し作戦」にも遭い、87年の春は、“浪人生活”を余儀なくされていた。

そのホーナーに目を付けたのがヤクルト。４月中旬に契約をかわし、５月５日に日本デビューを果たした。

この試合で、いきなり本塁打を放ったホーナーは、先述したように翌日の試合で３本もスタンドに叩き込み、バリバリのメジャーリーガーの実力を満天下に知らしめた。

ホーナーが日本球界に与えたショックがいかに大きかったかについては、阪神のランディ・バースが「300本打てる」と語ったことでも明らかだろう。

一躍人気者になったホーナーは、缶ビールのCMにも出演するなど、日本中に“赤鬼フィーバー”を巻き起こした。

１年目、ホーナーは93試合ながら31本塁打、73打点、打率３割２分７厘という好成績を残した。

わずか200日足らずの滞在ながら、これほどインパクトを残した外国人は後にも先にもいない。風ならぬ「嵐と共に去りぬ」である。

＜この原稿は2026年２月27日号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものです＞