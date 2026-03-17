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第833回　“赤鬼”ホーナー 嵐と主に去りぬ

2026.03.17
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
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　MLBにおける昨季の最高の“ショータイム”は、ドジャースが３戦全勝と王手をかけて迎えたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦だった。

「１番投手兼DH」で先発出場したドジャースの大谷翔平は、投げては６回０／３を無失点、10奪三振。打っては３本塁打。特に２本目は文字通りの“驚弾”で、ドジャースタジアムのライトスタンドの屋根を直撃した。

 

　距離にすると約143メートル。チームメイトのフレディ・フリーマンが、見てはいけないものでも見たような表情を浮かべ、手で顔を覆ったシーンが印象的だった。

 

　かくして10月17日（現地時間）は “伝説の一日”としてMLB史に刻まれた。

 

　今から39年前の1987年５月６日、神宮球場にモンスターが出現した。来日したばかりの新外国人は、阪神の池田親興から、３本の本塁打を叩き込んだ。レフト方向に１本、左中間方向に１本、そしてセンター方向に１本。翌日のスポーツ紙の見出しが振るっていた。

 

＜ア然ボー然３発　ホーナー改めホーマーだ!!＞

 

　この試合は私も取材したが、快音を発した瞬間に、打球はスタンドに消えていた。「これぞ音速の打球！」と度肝を抜かれたものだ。

 

　モンスターの名はボブ・ホーナー。前年にMLBのブレーブスで27本塁打、87打点をマークし、FA権を取得したが、年俸交渉がまとまらず、ホーナーによれば「オーナー間の締め出し作戦」にも遭い、87年の春は、“浪人生活”を余儀なくされていた。

 

　そのホーナーに目を付けたのがヤクルト。４月中旬に契約をかわし、５月５日に日本デビューを果たした。

 

　この試合で、いきなり本塁打を放ったホーナーは、先述したように翌日の試合で３本もスタンドに叩き込み、バリバリのメジャーリーガーの実力を満天下に知らしめた。

 

　ホーナーが日本球界に与えたショックがいかに大きかったかについては、阪神のランディ・バースが「300本打てる」と語ったことでも明らかだろう。

 

　一躍人気者になったホーナーは、缶ビールのCMにも出演するなど、日本中に“赤鬼フィーバー”を巻き起こした。

 

　１年目、ホーナーは93試合ながら31本塁打、73打点、打率３割２分７厘という好成績を残した。

 

　わずか200日足らずの滞在ながら、これほどインパクトを残した外国人は後にも先にもいない。風ならぬ「嵐と共に去りぬ」である。

 

＜この原稿は2026年２月27日号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものです＞

 

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