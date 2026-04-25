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RAISERZ、逆転Ⅴ CSの組み合わせ決定　～D.LEAGUE～

2026.04.25
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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　23日、「第一生命D.LEAGUE25-26」ROUND.8 BLOCK VIBEがTOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京）で行なわれた。３位のFULLCAST RAISERZ（フルキャスト レイザーズ）が１位のDYM MESSENGERS（ディーワイエム メッセンジャーズ）を下し、REGULAR SEASON BLOCK VIBE WINNERに。２位のKADOKAWA DREAMS（カドカワ ドリームズ）は、この日がLIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）としてラストのショートとなった相手に敗れた。この結果、５月31日開催のチャンピオンシップの組み合わせが決まり、BLOCK HYPE優勝のCyberAgent Legit（サイバーエージェント レジット）とRAISERZがシード権を獲得。HYPE３位のMedical Concierge I'moon（メディカル・コンシェルジュ アイムーン）がMESSENGERSと、HYPE２位のKOSÉ 8ROCKS（コーセー エイトロックス）とDREAMSが対戦することとなった。MVDはSEGA SAMMY LUX（セガサミー ルクス）のエースパフォーマンスを任されたSHUTOが受賞した。

 

▼「D.LEAGUE25-26」BLOCK VIBE TOTAL RANKING

FULLCAST RAISERZ
DYM MESSENGERS
KADOKAWA DREAMS
CHANGE RAPTURES
LIFULL ALT-RHYTHM
SEGA SAMMY LUX
Valuence INFINITIES
M＆A SOUKEN QUANTS

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