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戸田中央、無傷の７連勝 エース後藤希友が通算500奪三振達成　～JD.LEAGUE～

2026.04.28
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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「ニトリJD.LEAGUE 2026」第３節が24日から27日にかけて各地で行なわれた。東地区の戸田中央メディックス埼玉はNECプラットフォームズレッドファルコンズ、デンソーブライトペガサスに連勝。開幕から無傷の７連勝となった。また戸田中央の後藤希友は25日のNEC戦で、歴代15人目となる通算500奪三振を達成。同日、日立サンディーバの森山遥菜が、25日のデンソー戦で歴代10人目となる通算150打点を達成した。西地区首位はトヨタレッドテリアーズ、豊田自動織機シャイニングベガ、SGHホールディングスギャラクシースターズの３チームが５勝２敗で並んだ。

 

◆第３節の結果
４月24日（金）
タカギ北九州ウォーターウェーブ　３－２　日本精工ブレイブベアリーズ
４月25日（土）
タカギ北九州ウォーターウェーブ　１－10　SGHホールディングスギャラクシースターズ
太陽誘電ソルフィーユ　０－３　ホンダリヴェルタ
SHIONOGIレインボーストークス　６－２　豊田自動織機シャイニングベガ
デンソーブライトペガサス　11－10　日立サンディーバ
日本精工ブレイブベアリーズ　１－２　東海理化チェリーブロッサムズ
ビックカメラ高崎ビークイーン　７－０　大垣ミナモ
戸田中央メディックス埼玉　２－１　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
トヨタレッドテリアーズ　14－０　伊予銀行ヴェールズ
４月26日（日）
デンソーブライトペガサス　０－１　戸田中央メディックス埼玉
SHIONOGIレインボーストークス　１－３　トヨタレッドテリアーズ
太陽誘電ソルフィーユ　０－３　ビックカメラ高崎ビークイーン
ホンダリヴェルタ　１－２　大垣ミナモ
NECプラットフォームズレッドファルコンズ　３－４　日立サンディーバ
豊田自動織機シャイニングベガ　４－３　伊予銀行ヴェールズ
日本精工ブレイブベアリーズ　１－３　SGHホールディングスギャラクシースターズ
４月27日（月）
タカギ北九州ウォーターウェーブ　２－０　東海理化チェリーブロッサムズ

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