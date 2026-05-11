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ビックカメラ、戸田中央破り全勝チーム消える　～JD.LEAGUE～

2026.05.11
スポーツコミュニケーションズ
スポーツ全般／ノンジャンル
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「ニトリJD.LEAGUE 2026」第４節が８日から10日にかけて各地で行なわれた。東地区は戸田中央メディックス埼玉が８日、ビックカメラ高崎ビークイーンに１－４で敗れ、開幕からの連勝は９でストップした。西地区トップタイのトヨタレッドテリアーズは今節２試合連続で２ケタ得点を挙げるなど、６連勝中。

 

◆第４節の結果
５月８日（金）
ビックカメラ高崎ビークイーン　４－１　戸田中央メディックス埼玉
５月９日（土）
太陽誘電ソルフィーユ　０－７　戸田中央メディックス埼玉
SGHホールディングスギャラクシースターズ　４－１　タカギ北九州ウォーターウェーブ
日立サンディーバ　１－３　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
東海理化チェリーブロッサムズ　３－14　トヨタレッドテリアーズ
ホンダリヴェルタ　１－２　ビックカメラ高崎ビークイー
デンソーブライトペガサス　11－１　大垣ミナモ
SHIONOGIレインボーストークス　５－３　伊予銀行ヴェールズ
日本精工ブレイブベアリーズ　５－６　豊田自動織機シャイニングベガ
５月10日（日）
東海理化チェリーブロッサムズ　０－３　SHIONOGIレインボーストークス
SGHホールディングスギャラクシーズ　１－０　日本精工ブレイブベアリーズ
太陽誘電ソルフィーユ　10－４　ビックカメラ高崎ビークイーン
日立サンディーバ　12－１　デンソーブライトペガサス
戸田中央メディックス埼玉　８－０　ホンダリヴェルタ
大垣ミナモ　１－14　NECプラットフォームズレッドファルコンズ
伊予銀行ヴェールズ　９－11　トヨタレッドテリアーズ
タカギ北九州ウォーターウェーブ　５－７　豊田自動織機シャイニングベガ

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