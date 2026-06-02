search
アナザーアングル スポーツ未来塾 対論×勝利学 明治安田レポート 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 学生寮 ドーミー取材記 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第838回　手術で191針、不死身の投手

第838回　手術で191針、不死身の投手

2026.06.02
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
facebook icon twitter icon

 

 

　阪神のサウスポー髙橋遥人が３、４月の月間MVPを受賞した。４試合に先発し、３勝無敗３完封、防御率0.27。

 

　３連続完封は、阪神では1966年のジーン・バッキー以来、60年ぶりだった。

 

　髙橋といえば「ガラスのエース」と呼ばれるほど、故障に泣かされ続けてきた。左ひじ、左肩、左手首と2021年から24年にかけて、５度も手術を受けている。

 

　今季は、ここまで無双のピッチングを続けているが、本人によると「まだ60～80％」。完全復活は道半ばのようだ。

 

　災い転じて福となす――。球界には、手術のたびに復活を遂げた投手がいる。ヤクルトで通算85勝10セーブをあげた館山昌平だ。09年には、16勝をマークし、最多勝に輝いている。

 

 

　この館山、体全体に191針の縫い跡を留めている。投手に故障は付き物だが、さすがに10回も体にメスを入れたのは館山くらいのものだろう。

 

　損傷したじん帯を切除し、別のところから腱の一部を摘出し、移植するトミー・ジョン手術だけで３回も受けている。

 

　話は横道にそれるが、昔、ディック・ザ・ブルーザーという悪役レスラーがいた。60年代から70年代にかけて、日米のマットを荒らし回った。

 

　ニックネームは「生傷男」。プロレスラーになる前は、酒場の用心棒をしていたこともあり、体中に生傷が絶えなかった。そのブルーザーでも、さすがに191針もの縫い跡はないはずだ。

 

　いつだったか、館山は私にこう語った。

「僕の体は中古車みたいなもの。ひとつ治れば、ひとつが壊れる。その繰り返しなんです」

　手術とリハビリの日々。晩年は曇り空を見上げるような生活だったにもかかわらず、館山は「通算200針で名球会入りです」と冗談めかして語っていた。

 

　雲間の光に、一縷の望みを託していたのだろう。手術と隣り合わせのプロ野球の投手は、過酷な職業である。不死鳥のように甦った髙橋には、ぜひ沢村賞を目指してもらいたい。

 

＜この原稿は2026年６月８日号『週刊大衆』に掲載されたものです＞

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP