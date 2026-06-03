第1210回　二度と現れることはないプロ野球界の「黒船」

プロ野球で「黒船」と恐れられたボブ・ホーナーさんが、さる５月26日、68歳で亡くなった。

アトランタ・ブレーブスをFAとなり、ヤクルトと契約したのがシーズンが始まって間もない1987年の４月中旬。「15分だけ」という条件付きでインタビューの機会を得た私に、来日したばかりのホーナーさんは逆にこう問いかけた。「ところでヤクルトというまちは、東京のどこにあるんだ？」。日本のプロ野球球団の多くが、企業名を冠していることを知らなかったようだ。

もちろん親会社のヤクルトが、どういう企業かについても、彼は理解していなかった。それが、しばらくすると乳酸菌飲料のCMにちゃっかり出ていた。決めゼリフは確か「おなかに菌力」だった。

それはともかく、ホーナーさんのヤクルト入りは、いろんな意味で衝撃的だった。まずは彼がFA権を行使して、日本にやってきた初のメジャーリーガーだったということ。来日前の86年のシーズン、ホーナーさんは141試合に出場し27本塁打、87打点とそれなりの成績を残した。ピークは過ぎていたものの、まだまだMLBで主軸を張るだけの余力を残していた。

ところが、ホーナーさんの獲得に名乗りを上げる球団は皆無だった。ダラスに豪邸を所有していた本人は、テキサス・レンジャーズでのプレーを希望していたが、待てど暮らせどオファーはなし。ブレーブスは減俸に応じるなら新たに契約書を用意する、とホーナーさんに「屈辱的な条件」を突き付けてきた。

なぜ、ここまでこじれてしまったのか。MLBはFA制がスタートした76年以降、選手の年俸が高騰し、オーナーたちは悲鳴を上げていた。そこでFA選手の争奪戦、すなわちマネーゲームを意図的に避けようとして、水面下で「コルージョン」（談合）が始まる。とりわけ、その動きが顕著だったのが85年から87年にかけてで、ホーナーさんは、もろにその網に引っかかってしまったのだ。

だが捨てる神あれば拾う神あり――。ウチでよければ、と言って手をあげたのがヤクルトだった。球団が提示した条件は１年３億円（推定）。当時の日本人選手の最高給取りは、ロッテから中日に移籍したばかりの落合博満の１億3000万円（推定）。

破談にはなったものの、来日前にホーナーさんがブレーブスに要求した条件は３年450万ドル（当時のレートで約６億5000万円）。１年だと２億円ちょっと。ホーナーさんが自著で＜十分満足できるものだった＞と、ヤクルトからの提示額について述べているのもうなずける。

ヤクルトでの成績は93試合に出場して打率３割２分７厘、31本塁打、73打点。日本デビュー２戦目、“驚弾”と呼ばれた神宮での３本塁打は今も語り草だ。

あれから39年。野球を取りまく日米の経済格差は果てしなく広がってしまった。プロ野球の世界に、今後「黒船」が姿を現すことは、もう２度とないだろう。

＜この原稿は26年６月３日付『スポーツニッポン』に掲載されたものです＞