DRコンゴ、Ｗ杯初得点＆初となる勝ち点獲得　～北中米Ｗ杯～

サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＫ組の２試合、Ｌ組の２試合（全て第１節）が17日（現地時間）、各地で行なわれた。52年ぶり２度目のＷ杯出場のコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表がポルトガル代表と対戦し、１対１で引き分けた。DRコンゴにとってはＷ杯初得点、さらには初となる勝ち点１を獲得した。一方、ポルトガルにとっては、手痛いドロー発進となった。

◆グループＫ

ポルトガル代表 １－１ DRコンゴ代表

【得点】

［ポ］ ジョアン・ネヴェス（６分）

［コ］ ヨアヌ・ウィサ（45+５分）

ウズベキスタン代表 １－３ コロンビア代表

【得点】

［コ］ ダニエル・ムニョス（40分）、ルイス・ディアス（65分）、ハミントン・カンパス（90+９分）

［ウ］ アボスベク・ファイズラエフ（60分）

◆グループＬ

イングランド代表 ４－２ クロアチア代表

【得点】

［イ］ ハリー・ケイン（12分、42分）、ジュード・ベリンガム（47分）、マーカス・ラッシュフォード（85分）

［ク］ マルティン・バトゥリナ（36分）、ペタル・ムサ（45+５分）

ガーナ代表 １－０ パナマ代表

【得点】

［ガ］ カレブ・イレンキー（90+５分）