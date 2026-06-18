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DRコンゴ、Ｗ杯初得点＆初となる勝ち点獲得　～北中米Ｗ杯～

2026.06.18
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米Ｗ杯グループステージのＫ組の２試合、Ｌ組の２試合（全て第１節）が17日（現地時間）、各地で行なわれた。52年ぶり２度目のＷ杯出場のコンゴ民主共和国（DRコンゴ）代表がポルトガル代表と対戦し、１対１で引き分けた。DRコンゴにとってはＷ杯初得点、さらには初となる勝ち点１を獲得した。一方、ポルトガルにとっては、手痛いドロー発進となった。

 

◆グループＫ

ポルトガル代表　１－１　DRコンゴ代表

【得点】

［ポ］　ジョアン・ネヴェス（６分）

［コ］　ヨアヌ・ウィサ（45+５分）

 

ウズベキスタン代表　１－３　コロンビア代表

【得点】

［コ］　ダニエル・ムニョス（40分）、ルイス・ディアス（65分）、ハミントン・カンパス（90+９分）

［ウ］　アボスベク・ファイズラエフ（60分）

 

◆グループＬ

イングランド代表　４－２　クロアチア代表

【得点】

［イ］　ハリー・ケイン（12分、42分）、ジュード・ベリンガム（47分）、マーカス・ラッシュフォード（85分）

［ク］　マルティン・バトゥリナ（36分）、ペタル・ムサ（45+５分）

 

ガーナ代表　１－０　パナマ代表

【得点】

［ガ］　カレブ・イレンキー（90+５分）

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