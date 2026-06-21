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日本、上田の２Ｇ１Ａの活躍でチュニジアに勝利　～北中米Ｗ杯～

2026.06.21
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米ワールドカップグループＦ第２節の日本代表（FIFAランキング18位）対チュニジア代表（同45位）の一戦が21日（現地時間21日）、モンテレイで行なわれ、日本が４対０で勝利した。

 

　冨安らDF陣も奮闘（モンテレイ）

日本代表　４－０　チュニジア代表

【得点】

［日］　鎌田大地（４分）、上田綺世（31分、83分）、伊東純也（69分）

　初戦、オランダ代表を相手に勝ち点１を得て、迎えた第２節。星勘定を考慮すると是が非でもチュニジア相手に勝ち点３を欲しかった森保ジャパン。理想的なゲーム展開を披露した。

 

　先制点は４分だった。日本はGK鈴木彩艶（パルマ）から丁寧にビルドアップし、DF冨安健洋（アヤックス）、鎌田、上田とパスをつなぐ。MF田中碧（リーズ）が右サイドからペナルティーエリア中央でボールを受け、左サイドのMF中村敬斗（ランス）へ。中村がタメを作り、ゴール前に折り返すと、鎌田が押し込んだ。

 

　31分、日本が追加点を奪った。上田がボールをドリブルで運び、ペナルティーエリア付近右サイドから右足一閃。相手DFの股下を抜けたシュートは右サイドネットを揺らした。

 

　後半24分、田中が上田に鋭い縦パスを供給。上田がふわりと浮かせたパスに伊東が反応。伊東はGKとの１対１から冷静に右足インサイドでゴール右に流し込んだ。

 

　38分、日本は右サイドから伊東、MF佐野海舟（マインツ）とつなぐ。佐野がゴール前にクロスを供給すると、ファーサイドで上田が頭で合わせ、ゴールネットを揺らした。

 

　一方、チュニジアは初戦のスウェーデン代表戦を１対５と落とした。サムリ・ラムシ氏からエルベ・ルメール氏を監督に据えたものの、立て直しは厳しかった。

 

　第２節を終え、グループＦの首位は勝ち点４でオランダ。同じく勝ち点４で日本が２位につけた。ノックアウトステージ進出に向けて、大きな勝ち点３の獲得となった。

 

（文／大木雄貴）

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