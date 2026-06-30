フランス、スウェーデンを破りラウンド16進出　～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド32～

サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド32のフランス代表対スウェーデン代表の一戦が日本時間７月１日（現地時間６月30日）、ニューヨークで行なわれ、フランスが３対０で勝利した。フランスはエースのFWキリアン・エムバペの２ゴールなどで快勝した。

オリーセが２アシスト（ニューヨーク）

フランス代表 ３－０ スウェーデン代表

【得点】

［フ］ キリアン・エムバペ（45分、64分）、ブラッドリー・バルコラ（53分）

エムバペを頂点に置く４－５－１のフランスに対し、本来は５バックがメインシステムのスウェーデンはこの日、４－４－２を採用。攻守にハードワークしたが、フランス攻撃陣の勢いを止めることはできなかった。

前半20分、エムバペがスルーパスに反応し、ゴールネットを揺らしたが、惜しくもオフサイドの判定。32分には再びエムバペに好機が訪れたもののシュートは左ポストを叩いた。

フランスは35分以降、MFマイケル・オリーセを中心にチャンスをつくった。35分には左足のジャンピングボレーを見舞ったが右ポストに嫌われた。42分、45分と得意の左足でカーブをかけたシュートを放った。得点には至らないがフランスはリズムの良い攻撃を披露し続けた。

スコアが動いたのは45分、オリーセのシュートで得た右CKからだった。MFウスマン・ベンデレのショートコーナーを受けたオリーセはペナルティーエリア左へスルーパスを供給。パスを受けたエムバペは、DFをひとりかわし、ファーサイドへ見事なコントロールショット。シュートは見事、右サイドネットを揺らし、フランスが先制した。

ハーフタイムがあけてもフランスが主導権を握り続けた。８分、MF・チュアメニのインターセプトからオリーセにボールが渡る。オリーセは見事なスルーパスをペナルティーエリア左に送ると、これをMFブラッドリー・バルコラが右足でシュート。ゴール左に決まり、フランスが追加点を奪った。

仕上げはエムバペだった。オリーセが敵陣中央付近やや左サイドでタメを作った。左サイドに流れたエムバペが相手DFラインの裏を取るとオリーセはスルーパスを供給。オフサイドラインをかいくぐったエムバペがワントラップ後、間髪入れず右足を振り抜き、ゴール右サイドネットを揺らした。

フランスがオリーセ、エムバペを中心とした華麗な攻撃を披露し、ラウンド16に進出した。

（文／大木雄貴）