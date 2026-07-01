イングランド、DRコンゴとの接戦制する　～～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド32～

サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド32のイングランド代表対コンゴ民主共和国代表の一戦が日本時間７月２日（現地時間７月１日）、アトランタで行なわれ、イングランドが２対１で勝利した。DRコンゴは前半７分、FWブライアン・チペンガの得点で先制した。しかし、イングランドのFWハリー・ケインが後半30分、41分と連続ゴールを奪い、逆転に成功した。

DRコンゴ、英相手に善戦（アトランタ）

イングランド代表 ２－１ DRコンゴ代表

【得点】

［コ］ ブライアン・チペンガ（７分）

［イ］ ハリー・ケイン（75分、86分）

試合開始から主導権を握ったのは、旧ザイール以来52年ぶり２度目の出場のDRコンゴだった。

前半７分、DRコンゴの攻撃。DFシャンセル・ムベンバが３トップの左ウイングに入ったチペンガにラストパスを供給した。チペンガはペナルティーエリア左から右足でゴール左下を狙い、見事にゴールネットを揺らした。

後半15分、イングランドは両ウイングを代えた。左のFWマーカス・ラッシュフォードに代え、FWアンソニー・ゴードンを、右のFWノニ・マドゥエケに代えてFWブカヨ・サカをピッチに投入した。このあたりから徐々に試合の流れがイングランドに傾き始めた。

後半30分、イングランドは交代が功を奏した。右サイドからのクロスが左に流れると、途中出場したゴードンが中央へ折り返した。これをケインがヘディングで押し込み、スコアをタイに戻した。

41分、イングランドの攻撃。スルーパスに抜け出したMFジュード・ベリンガムのシュートをDFがブロック。このこぼれ球をゴードンが拾い、ペナルティーアーク付近のケインへラストパス。右足の方向にシュートコースをつくったケインは思い切りゴール右上を打ち抜き、イングランドが逆転に成功した。

このままのスコアで試合終了のホイッスルが鳴った。イングランドにとっては苦戦を強いられた戦いとなった。一方、DRコンゴは、フットボールの母国相手に、３トップを中心に攻撃的な展開で善戦した。

（文／大木雄貴）