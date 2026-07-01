search
アナザーアングル MAKE YOUR UNIVERSE. ～第二の開学～ 対論×勝利学 スポーツ未来塾 明治安田レポート 学生寮 ドーミー取材記 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> イングランド、DRコンゴとの接戦制する　～～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド32～

イングランド、DRコンゴとの接戦制する　～～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド32～

2026.07.02
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
facebook icon twitter icon

　サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド32のイングランド代表対コンゴ民主共和国代表の一戦が日本時間７月２日（現地時間７月１日）、アトランタで行なわれ、イングランドが２対１で勝利した。DRコンゴは前半７分、FWブライアン・チペンガの得点で先制した。しかし、イングランドのFWハリー・ケインが後半30分、41分と連続ゴールを奪い、逆転に成功した。

 

　DRコンゴ、英相手に善戦（アトランタ）

イングランド代表　２－１　DRコンゴ代表

【得点】

［コ］　ブライアン・チペンガ（７分）

［イ］　ハリー・ケイン（75分、86分）

 

　試合開始から主導権を握ったのは、旧ザイール以来52年ぶり２度目の出場のDRコンゴだった。

 

　前半７分、DRコンゴの攻撃。DFシャンセル・ムベンバが３トップの左ウイングに入ったチペンガにラストパスを供給した。チペンガはペナルティーエリア左から右足でゴール左下を狙い、見事にゴールネットを揺らした。

 

　後半15分、イングランドは両ウイングを代えた。左のFWマーカス・ラッシュフォードに代え、FWアンソニー・ゴードンを、右のFWノニ・マドゥエケに代えてFWブカヨ・サカをピッチに投入した。このあたりから徐々に試合の流れがイングランドに傾き始めた。

 

　後半30分、イングランドは交代が功を奏した。右サイドからのクロスが左に流れると、途中出場したゴードンが中央へ折り返した。これをケインがヘディングで押し込み、スコアをタイに戻した。

 

　41分、イングランドの攻撃。スルーパスに抜け出したMFジュード・ベリンガムのシュートをDFがブロック。このこぼれ球をゴードンが拾い、ペナルティーアーク付近のケインへラストパス。右足の方向にシュートコースをつくったケインは思い切りゴール右上を打ち抜き、イングランドが逆転に成功した。

 

　このままのスコアで試合終了のホイッスルが鳴った。イングランドにとっては苦戦を強いられた戦いとなった。一方、DRコンゴは、フットボールの母国相手に、３トップを中心に攻撃的な展開で善戦した。

 

（文／大木雄貴）

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP