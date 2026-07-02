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スペイン、華麗なパスワークで勝利　～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド32～

2026.07.03
スポーツコミュニケーションズ
新大陸の絶景
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　サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド32のスペイン代表対オーストリア代表の一戦が日本時間７月３日（現地時間７月２日）、ロサンゼルスで行なわれ、スペインが３対０で勝利した。

　スペイン、見事なティキタカ披露（ロサンゼルス）

　スペイン代表　３－０　オーストリア代表

【得点】

［ス］　ミケル・オヤルサバル（36分、88分）、ペドロ・ポロ（66分）

 

　戦前予想ではスペインがボールを保持し、オーストリア代表が耐える時間が長いと予想された。序盤こそはオーストリアが善戦していたが、15分過ぎから徐々にスペインが主導権を握った。

 

　前半29分、スペインの右CK。こぼれ球をゴール前で拾ったDFマルク・ククレジャが左足で豪快に蹴り込むものの、主審がエリア内でのファウルを取ったためノーゴールとなった。

 

　36分、またしてもスペインに好機が訪れた。左サイドからククレジャがグラウンダーのクロスを供給。これをペナルティーエリア中心に走り込んだFWミケル・オヤルサバルが左足インサイドで合わせ、スペインが先制した。

 

　前半アディショナルタイム、スペインは左サイドで得たFKをFWアレックス・バエナが直接ゴールを狙った。このシュートは惜しくもバーに嫌われた。

 

　後半に入ってもスペインのペースは落ちなかった。華麗なパス回しで支配率を高めていった21分。敵陣左サイドをパスワークで崩すと、バエナがゴール前にクロスを供給。これを右サイドバックのDFペドロ・ポロが頭で押し込みスペインがリードを２点に広げた。

 

　44分、スペインが自陣からパスをつなぎ、左サイドを駆け上がったククレジャが左足でグラウンダーのアーリークロスを送る。これをペナルティーエリア中央に走り込んだオヤルサバルが右足インサイドでゴール右に流し込んだ。

 

　終盤、スペインは主力をベンチにさげる余裕を見せた。スコアは３対０でスペインが16強に駒を進めた。

 

（文／大木雄貴）

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