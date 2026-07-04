アルゼンチン、延長でカーボベルデに勝利～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド32～

サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド32のアルゼンチン代表対カーボベルデ代表の一戦が日本時間７月４日（現地時間７月３日）、マイアミで行なわれ、アルゼンチンが延長の末、３対２で勝利した。FWリオネル・メッシは前回大会から続き８試合連続ゴールとなり、現時点で今大会トップの７得点。

GKボジーニャ、存在感示す（マイアミ）

アルゼンチン代表 ３－２ カーボベルデ代表

【得点】

［ア］リオネル・メッシ（29分）、リサンドロ・マルティネス（92分）、オウンゴール（111分）

［カ］ デロイ・デュアルテ（59分）、シドニー ロペス カブラル（103分）

連覇を狙うアルゼンチ。メッシを中心として攻撃陣はこの日も観客を魅了した。

対する初出場のカーボベルデは、ディフェンディングチャンピオンに真っ向勝負を挑んだ。

前半15、18、19分とメッシが連続でシュートを放つ。得点には至らなかったが、徐々に感触を掴んでいったように見えた。

ハイドレーションブレイク明けの29分。アルゼンチンのセンターバックであるDFリサンドロ・マルティネスが敵陣ペナルティーエリア右サイドにミドルパスを供給。これをメッシが左足アウトサイドでピタリとトラップ。そのまま左足インステップでゴールニアサイドに蹴り込み、アルゼンチンが先制し、試合を折り返した。

後半16分、カーボベルデが同点に追いついた。FWライアン・メンデスが右サイドからDFの股を抜くグラウンダーのクロス。これに反応したのはペナルティーエリア内にいたMFデロイ・デュアルテ。右足を一閃するとシュートはまたしてもDFの股下を通過し、左サイドネットを揺らした。

18分にはメッシが右足でシュートを放つが、カーボベルデの守護神であるボジーニャが右足に当てた。28分にはアルゼンチンがペナルティーエリア外の左でFKを獲得。GKのボジーニャがニアポストに立ち壁を指示している間に、メッシが意表を突きゴールファーサイドを狙った。これは何とかボジーニャが反応し、ボールを掻き出した。

90分で決着がつかず、試合は延長戦に突入した。延長前半３分、アルゼンチンの左CK。メッシのキックをペナルティーエリア内ニアサイドでMFアレクシス・マクアリスターがヘッドでかすかに触れる。ファーに流れたボールにマルティネスが追いつき、思い切り左足を振り抜いた。シュートはニアを射抜きアルゼンチンが一時勝ち越した。

その10分後だった。カーボベルデが自陣のビルドアップから好機をつくった。自陣中央から前進しながら右サイドへ。徐々に左サイドへとボールを運ぶと、FWロペス・カブラルが相手DFを１枚ドリブルで引きはがし、ペナルティーエリア左角付近から右足を振り抜く。鋭くも美しい弧を描いたシュートは右サイドネットを揺らし、見事な“スーペルゴラッソ”が決まり、再びカーボベルデが同点に追いついた。

延長後半６分、アルゼンチンは左CKからオウンゴールを誘発し、３対２と勝ち越した。この得点が決勝点となり、アルゼンチンが16強に進出した。

アルゼンチンが世界王者としての意地を見せた。７月８日にラウンド16でエジプト代表と対戦する。

一方、カーボベルデは強敵に真っ向勝負を挑み土俵際まで追い込んだ。初出場の彼らは、美しく散ったグッドルーザーと言っていいだろう。

（文／大木雄貴）