エムバペ、PKを決めてフランスがベスト８進出～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド16～

サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド16のフランス代表対パラグアイ代表の一戦が日本時間７月５日（現地時間７月４日）、フィラデルフィアで行なわれ、フランス代表が１対０で勝利した。

デシャン監督、采配的中（フィラデルフィア）

フランス代表 １－０ パラグアイ代表

【得点】

［フ］ キリアン・エムバペ（20分）

前半はフランスが一見押し込んでいたように映った。しかし、パラグアイのセンターフォワードひとりに対して、フランスは３人から４人を自陣に残している時点で、パラグアイの思う壺だった前半だった。勝負は後半に持ち込まれた。

後半14分、フランスのディディエ・デシャン監督が動いた。左サイドハーフのMFブラッドリー・バルコラに代えて、MFデジレ・ドゥエをピッチに投入した。

交代から４分後、デュエが左サイドから内側にドリブルで切れ込む。ペナルティーエリア左に侵入すると、パラグアイのディエゴ・ゴメスに倒された。１度は流されたものの、VARのチェック後、主審によるフィールド・オン・レビューがなされた。映像を確認すると、デュエはエリア内で足をかけられ、転倒していたため、フランスにPKが与えられた。

このPKを20分に、FWキリアン・エムバペが冷静にゴール右に流し込み、フランスが先制。結局、この虎の子の１点を守り切り、フランスがベスト８に進出した。

（文／大木雄貴）