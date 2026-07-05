ノルウェーがブラジルを破り、ベスト８ ～北中米Ｗ杯決勝Ｔラウンド16～
サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド16のブラジル代表対ノルウェー代表の一戦が日本時間７月６日（現地時間７月５日）、ニューヨークで行なわれ、ノルウェー代表が２対１で勝利した。ノルウェーはFWアーリング・ハーランドが２ゴールを挙げ、今大会トップタイ。
ブラジル、序盤のPK失敗が響く（ニューヨーク）
ブラジル代表 １－２ ノルウェー代表
【得点】
［ノ］ アーリング・ハーランド（79、90分）
［ブ］ ネイマール（90＋10分）
前半10分、ペナルティーエリア内でFWマテウス・クーニャがDFダビド・ウォルフからファウルを受け、PKの大チャンスを得た。キッカーのMFブルーノ・ギマラインスがゴール右サイドを狙った。これをノルウェーのGKエリアン・ニーランが完全に読み切り、ピンチを救った。
後半34分、ノルウェーが自陣から丁寧なビルドアップを見せ、左サイドをえぐった。後半からピッチに立ったMFアンドレアス・シェルデルップがクロスを入れるとファーサイドでハーランドがヘディングで合わせ、ノルウェーが先制した。
45分、ノルウェーはまたしても左サイドから好機をつくった。シェルデルップが左サイドからハーランドへラストパス。ハーランドは左足を振り抜くと、低空弾道のミドルシュートはゴール右サイドに突き刺さり、ノルウェーがリードを２点に広げた。
土俵際に追い込まれたブラジル。後半アディショナルだった。敵陣ペナルティーエリアでMFカゼミーロが空中戦での競り合いでDFレオ・エスティゴールの肘打ちをくらい、PKを得た。これをFWネイマールが冷静にゴール右に流し込んだ。
しかし、ブラジルの反撃もここまで。試合終了のホイッスルが鳴り、ノルウェーが見事、ベスト８に駒を進めた。
（文／大木雄貴）