第840回　赤鬼ホーナー死去 燕が獲得の舞台裏

海の向こうからの早過ぎる訃報に少々、驚いている。

「黒船」とも「赤鬼」とも呼ばれ、日本プロ野球に鮮烈な足跡を刻みながら、わずか１年で「地球のウラ側」から去っていったボブ・ホーナーさんが５月26日、死去した。まだ68歳だった。

アトランタ・ブレーブスをFAとなったホーナーさんが、ヤクルトと契約をかわし、日本デビューを果たしたのは1987年５月５日。この試合で、いきなりホームランを放ったホーナーさんは、翌日、３本もスタンドに叩き込み、プロ野球ファンの度肝を抜いた。

他の外国人選手とホーナーさんが一線を画していたのは、彼がＦＡ権を行使して、日本にやってきた初のメジャーリーガーだったということだ。

外国人メジャーリーガーとはいっても、これまでは“昔の名前で出ています”的なロートルか、マイナーとメジャーを行ったり来たりの「ヨーヨー・プレーヤー」（上がっては下がる選手）がほとんどで、ホーナーさんのような現役バリバリの選手のNPB入りは「ありえない話」だった。

当時、NPBを席捲していた外国人といえば、セ・リーグはランディ・バース（阪神）、パ・リーグはブーマー・ウェルズ（阪急）。

しかし、２人ともMLBでの実績は寂しい。ホームランを例にとれば、バースは９本、ブーマーに至っては０。その２人が、日本では揃って三冠王（バースは85・86年、ブーマーは84年）を獲得するのだ。

バースが「（ホーナーなら）300本打てる」と言ったのも、無理からぬ話だった。

ホーナーさんの球歴は、まぶしいほどに輝いていた。78年に、なんとドラフト全体1位でブレーブスに入団。マイナーで経験を積むことなく1年目からMLBでプレーし、新人王に選出される。来日するまでに積み上げたホームランは215本。よく、これほどの大物をヤクルトは獲得できたものだ。

背景には、MLBの「コルージョン」（談合）があった。FA制の導入以降、選手年俸の高騰に頭を悩ませていたオーナーたちは、高額な年俸を要求するホーナーさんの存在が疎ましく、MLBから締め出そうと画策していた。

ならばウチでどうぞ、とオファーを出したのがヤクルトだ。提示額の３億円は、当時としては破格で、MLBの富裕球団でさえ尻込みせざるを得ない金額だった。

85年のプラザ合意により、為替は円高が進行していた。世はバブル経済の入り口。入団後のホーナー人気を考えれば、ヤクルトにとって決して高い買い物ではなかった。

＜この原稿は2026年７月３日－22日合併号『週刊漫画ゴラク』に掲載されたものです＞