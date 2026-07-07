メッシの１Ｇ１Ａでアルゼンチン勝利　～北中米W杯決勝Ｔラウンド16～

サッカー北中米ワールドカップ決勝トーナメントラウンド16のアルゼンチン代表対エジプト代表の一戦が日本時間７月８日（現地時間７月７日）、アトランタで行なわれ、アルゼンチン代表が３対２で勝利した。メッシは今大会８ゴールで得点ランキングトップに躍り出た。

メッシ、今大会全試合得点中（アトランタ）

アルゼンチン代表 ３－２ エジプト代表

【得点】

［エ］ ヤセル・イブラヒム（15分）、モスタファ・ジーコ（67分）

［ア］ クリスティアン・ロメロ（79分）、リオネル・メッシ（83分）、エンソ フェルナンデス（90＋２分）

ラウンド32では互いに延長戦までもつれたアルゼンチンとエジプト。この試合も延長にもつれるかと思いきや、アルゼンチンの勢いが勝った。

15分、エジプトが右CKをショートでスタート。ショートコーナーの流れからゴール前にクロスを入れると、DFヤセル・ハッサンが頭ひとつ飛びぬけたヘディングで合わせ、ゴールネットを揺らした。

19分、左サイドをオーバーラップしたDFニコラス・タグリアフィコが相手DFラインの裏でボールを受けようとする。これをFWハイセム・ハッサンが止めようとアタックしたが、判定はファウル。アルゼンチンがPKを得た。キッカーのFWリオネル・メッシはゴール右を狙ったものの、コースが甘くGKモスタファ・ショウビルにセーブされた。アルゼンチンは、同点に追いつくチャンスを逃した。

27分、MFロドリゴ・デパウルが右サイドからクロスを供給。どんぴしゃりのタイミングでMFアレクシス・マクアリスターがヘディングシュートを見舞ったがGKの正面だった。

31分、アルゼンチンは中央やや左の位置でFKのチャンス。メッシが左足でゴール左を狙ったが左ポストに嫌われた。39分にはゴール前でフリーになったFWフリオ・アルバレスが左足でクロスに合わせたものの、GKのショウビルのファインセーブに阻まれた。

後半13分、エジプトはカウンターからMFモスタファ・ジーコが押し込んでゴールネットを揺らした。しかし、VARの介入により、ファウルが取られ、ゴールは取り消された。

22分、エジプトが再びカウンターを披露。自陣CKの守備から一気に敵陣へ侵入。FWモハメド・サラーが右サイドのハッサンへ展開。ハッサンがグラウンダーのクロスを入れると、ジーコが押し込み、正真正銘、エジプトがリードを２点に広げた。

アルゼンチンは34分以降、怒涛の攻めを見せた。メッシが右サイドからクロスを入れる。これにDFクリスティアン・ロメロが頭で合わせて１点差に詰め寄った。

ゴールから４分後。今度はメッシが決定的な仕事をした。再び右サイドからクロスを入れた。FWラウタロ・マルティネスがオーバーヘッドで折り返し、DFモンサロ・モンティエルへと渡る。最後はメッシが左足ボレーでたたき込み、スコアをタイに戻した。

さらに後半アディショナルタイム。アルゼンチンの電光石火のカウンターがさく裂。右サイドからのクロスをFWエンソ・フェルナンデスがヘディングで決めて、逆転に成功した。

このままのスコアでタイムアップのホイッスルが鳴り、アルゼンチンがベスト８に進出した。

（文／大木雄貴）