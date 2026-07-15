第1213回　“パトロン”会長辞任で揺れる韓国サッカー

1993年から2009年まで、実に４期16年にわたって大韓サッカー協会（KFA）会長を務めたチョン・モンジュン氏は、日本サッカーにとっては「天敵」のような人物だった。

日本が2002年Ｗ杯招致に名乗りを上げたのは1989年、韓国は４年遅れの93年。翌94年春、チョン氏に立候補の真意を問うたコリアレポート編集長のピョン・ジンイル氏に、チョン氏はこう答えたという。「我が国はサッカーが国技だが、日本はそうではない。大学入試にたとえていえば（日本が開催国として出場するのは）裏口入学と同じ。これでは大学（Ｗ杯）の質自体が落ちてしまう」

この年の５月、チョン氏はAFC総会で日本人候補者を破ってFIFA副会長という要職に就き、政治力を手に入れた。招致活動の軍資金は、現代重工業会長という肩書が担保した。

チョン氏は、日本を支持していたジョアン・アベランジェFIFA会長の政敵であるレナート・ヨハンソン欧州連盟会長に近付き、欧州、アフリカ票に狙いを定める。敵の敵は味方という構図である。

勝者はアベランジェかヨハンソンか。権力者が油断ならないのは、情勢が読めなくなると、たとえ不俱戴天の敵であっても平気で手を握ることだ。「共催」という落としどころは、権力者が生き残るための奇策であり、「日韓友好の懸け橋」などというFIFAのうたい文句は、後付けの美辞麗句に過ぎなかった。

開催環境を見る限り、日本に比べ、あらゆる面で劣位に立ち、視察団の評価も低かった韓国にすれば「共催」は「勝ちに等しいドロー」も同然だった。これによりチョン氏の声望は一気に高まり、また怪しい判定がありながらも、代表がベスト４に進出したことも追い風となり、チョン氏は同年12月の大統領選に打って出ようとする。（結局は辞退してノ・ムヒョン候補の支持に回るも土壇場で撤回）。政治と財閥とサッカー。チョン氏こそは、この鉄のトライアングルを確立した人物でもあった。

だが、韓国にあっては、不変のように思われたこの鉄のトライアングルが今、音を立てて崩れようとしている。北中米Ｗ杯終了後に身を引くと見られていたKFAのチョン・モンギュ会長が代表の１次リーグ敗退、不透明な監督選考の責任を取るかたちで、大会期間中に辞表を提出した。モンギュ氏はモンジュン氏のいとこで、HDCグループ（前身は現代グループの源流である現代土建社）の総帥。13年からKFAのトップの座にあった。

代表への強化資金の規模については明らかになっていないが、同グループは傘下のＫリーグ３チームと女子WKリーグ１チームなどに、直近５年間（19～24年）で3900億ウォン（約390億円）の資金を投じたと言われる。

韓国のサッカー事情に詳しいKFA関係者に聞くと「旧現代グループは、よく言えば代表チームのパトロン。悪く言えば私物。そこにメスを入れるのはいいが、グループが資金を引き上げると、さらに弱くなる可能性もある」。脱パトロンか、親パトロンか。韓国サッカーは、最大のジレンマに直面している。

＜この原稿は26年７月15日付『スポーツニッポン』に掲載されたものです＞