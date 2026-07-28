第324回　FIFA会長、拡大政策に勝利宣言

熱戦が続くサッカーＷ杯北中米大会。約半世紀前まではポルトガルの植民地だったアフリカ大陸の西、大西洋に浮かぶ人口60万弱のカーボベルデが、Ｗ杯初出場で決勝トーナメントに進出した。

Ｗ杯優勝経験国のスペイン、ウルグアイに続き、サウジアラビアとも引き分け、２位でグループリーグを通過した。

決勝トーナメント進出の立役者は、ファインセーブを連発したGKボジーニャ。初戦前まで５万人だったインスタグラムのフォロワー数は、試合のたびに増え続け、とうとう1700万人を突破したという。大会前に誕生日を迎えたばかりの40歳は、さながら現代の“シンデレラボーイ”ならぬ“シンデレラおやじ”である。

カーボベルデの国内での愛称はブルーシャークス。大会を通じての“サメ軍団”の躍進を、誰よりも喜んだのが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長だ。自らが主導した出場枠の拡大政策について「これで完全に正当化された」と誇った。

32から48チームへの出場枠拡大は、2016年２月のFIFA会長選に立候補した際のインファンティーノの公約（当初案は40チーム）の柱だった。

だが、これについては「Ｗ杯の価値が下がる」「試合数の増加により選手の故障リスクが高まる」など、否定的な声が渦巻いた。そんな中、賛意を示したのが、出場機会の拡大が自国のサッカー振興につながると考えたアフリカ連盟とアジア連盟。インファンティーノは、票の見返りとしてアフリカ枠を従来の５から9.5、アジア枠を4.5から8.5に拡大した。

もちろんカーボベルデ協会も、拡大政策を支持したアフリカ連盟の加盟協会のひとつ。代表監督のペドロ・ブリトは、「（出場枠の拡大により）大きなチャンスを得た」と執行部に感謝の意を表した。

次回のFIFA会長選は、来年３月、モロッコでの総会にて実施される。インファンティーノに有力な対抗馬はおらず、続投が有力視されている。

＜この原稿は『週刊大衆』2026年７月20日号に掲載されました＞