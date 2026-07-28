search
アナザーアングル MAKE YOUR UNIVERSE. ～第二の開学～ バトンプロジェクト 対論×勝利学 スポーツ未来塾 明治安田レポート 学生寮 ドーミー取材記 挑戦者たち〜二宮清純の視点〜 二宮清純の「おなかを育てる」プロジェクト 【特別企画】日本人ヒーローを語ろう　二宮清純VS.金子達仁 DAIKI倶楽部 ニノラボ＆RIZAP～コンディション向上委員会～ 明日へのテクノロジー〜adidasの挑戦〜 いよぎんレポート Sportful Talks 【特別企画】ウィズコロナと日本サッカーの未来 この人と飲みたい 二宮清純のゼンソク人間学 世界へ発進！ 脱日本式ゴルフのすすめ TAKE OFF TO THE WORLD! How to change the traditional Japanese golf style 二宮清純スペシャルトーク「ハッピーアワー＠HUB」 【特別企画】ロシアＷ杯展望～サッカー緊急会議～ 【特別企画】サッカー日本代表への辛口応援 採用情報 一流のミカタ 白球徒然 ～HAKUJUベースボールスペース～ 【新春特別企画】河野洋平元衆議院議長に聞く スポーツの指導者から学ぶ アスリートが語るテングジャーキー お知らせ
二宮清純「スポーツのツボ」 二宮清純「プロ野球の時間」 二宮清純「唯我独論」 二宮清純「ノンフィクション・シアター・傑作選」 二宮清純「くつろぎの在りか」
上田 哲之 二宮寿朗 二宮清純 伊藤数子 垣原賢人 大野俊三 松本晋司 田崎健太 白戸太朗 福田健二 西本恵 西田 真二 近藤隆夫 金子達仁 鈴木康友
TOP> 記事一覧> 第324回　FIFA会長、拡大政策に勝利宣言

第324回　FIFA会長、拡大政策に勝利宣言

2026.07.28
二宮清純
二宮清純「スポーツのツボ」
facebook icon twitter icon

 

　熱戦が続くサッカーＷ杯北中米大会。約半世紀前まではポルトガルの植民地だったアフリカ大陸の西、大西洋に浮かぶ人口60万弱のカーボベルデが、Ｗ杯初出場で決勝トーナメントに進出した。

 

　Ｗ杯優勝経験国のスペイン、ウルグアイに続き、サウジアラビアとも引き分け、２位でグループリーグを通過した。

 

　決勝トーナメント進出の立役者は、ファインセーブを連発したGKボジーニャ。初戦前まで５万人だったインスタグラムのフォロワー数は、試合のたびに増え続け、とうとう1700万人を突破したという。大会前に誕生日を迎えたばかりの40歳は、さながら現代の“シンデレラボーイ”ならぬ“シンデレラおやじ”である。

 

　カーボベルデの国内での愛称はブルーシャークス。大会を通じての“サメ軍団”の躍進を、誰よりも喜んだのが、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長だ。自らが主導した出場枠の拡大政策について「これで完全に正当化された」と誇った。

 

 

　32から48チームへの出場枠拡大は、2016年２月のFIFA会長選に立候補した際のインファンティーノの公約（当初案は40チーム）の柱だった。

 

　だが、これについては「Ｗ杯の価値が下がる」「試合数の増加により選手の故障リスクが高まる」など、否定的な声が渦巻いた。そんな中、賛意を示したのが、出場機会の拡大が自国のサッカー振興につながると考えたアフリカ連盟とアジア連盟。インファンティーノは、票の見返りとしてアフリカ枠を従来の５から9.5、アジア枠を4.5から8.5に拡大した。

 

　もちろんカーボベルデ協会も、拡大政策を支持したアフリカ連盟の加盟協会のひとつ。代表監督のペドロ・ブリトは、「（出場枠の拡大により）大きなチャンスを得た」と執行部に感謝の意を表した。

 

　次回のFIFA会長選は、来年３月、モロッコでの総会にて実施される。インファンティーノに有力な対抗馬はおらず、続投が有力視されている。

 

＜この原稿は『週刊大衆』2026年７月20日号に掲載されました＞

facebook icon twitter icon
バックナンバーはこちら
Back to TOP TOP