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詳細説明中の三浦に「あんまり言っちゃダメだよ」と木原が制止　～りくりゅうプロデュース公演 公開リハーサル～

2026.07.30
スポーツコミュニケーションズ
フィギュアスケート
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　ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペア金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組が30日、自身がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」（東京辰己アイスアリーナ）のリハーサルに参加した。リハーサルは報道陣に公開され、30社（52人）の媒体が現地に集まった。アイスショーは明日31日から８月２日まで行なわれる。

 

　このアイスショーは、ペアとアイスダンスの魅力を伝えることがコンセプトだ。三浦はこう語った。

「このアイスショーは、カップル競技であるペアとアイスダンスの魅力をたくさんの方に伝えたいなと思い作りました。普段のアイスショーとは違い、アイスリンクのサイズが競技用サイズ（30ｍ×60ｍ）であったり、照明を少し明るくしたりと、カップル競技のスピード感や迫力を試合同様の大きなリンクで、皆さまに感じてほしいです」

 

　りくりゅうは主要国際大会を全制覇する「年間グランドスラム」を達成した2022－23年シーズンに使用したショートプログラム「You'll Never Walk Alone」のステップを確認した。「もちろん思い入れのあるプログラムはたくさんあるんですけど」と木原は前置きし、続けた。

 

「その中でもYou'll Never Walk Aloneは、自分たちにとって初めて世界チャンピオンになったときのプログラム。（昨季の）オリンピックシーズンで、You'll Never Walk Aloneに（SP曲を）戻すアイデアも出ていたほどです。もう一度皆さまの前で披露できたらいいなと思っていたので今回、滑ることになりました」

 

　また、ショーでは複数のペアチームとアイスダンスチームによる演目もある。三浦は詳細を説明しようとした時、すかさず木原が「あんまり言っちゃダメだよ、ネタバレになるから。ペラペラペラペラ（笑）」と止める場面もあった。

 

　三浦は「じゃあ、お楽しみに！」と笑顔で返答。仲睦まじいやりとりにより「ネタバレ」は防がれた。

 

（文／大木雄貴）

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