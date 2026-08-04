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第842回　佐々木麟太郎「和製大砲」の挑戦

2026.08.04
二宮清純
二宮清純「プロ野球の時間」
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　例年以上に注目された2026年のMLBドラフト。スタンフォード大の佐々木麟太郎は、マーリンズから８巡目で指名された。これは全体の235位だった。

 

　当初、佐々木の順位は「７巡目から11巡目」と言われていたから、ほぼ予想通りだった。

 

　佐々木の長距離砲としての資質は、MLBのスカウトからも高く評価されていた。ただし、足が遅く、ポジションが一塁かDHに限られる。そこがネックと見なされていた。

 

　この原稿を書いている時点でマーリンズ入りの情報が飛び込んできた。ルーキーリーグからスタートし、まずは木製バットに慣れる必要がある。

 

 

　これは日本も同じだが、プロに入れば指名順位は関係ない。契約金をはじめとする待遇こそ異なるが、それも最初だけだ。最終的にモノを言うのは実力である。

 

　1986年に南海でプレーしたダニー・グッドウィンという選手を覚えているだろうか。１年間だけ在籍し、打率２割３分１厘、８本塁打、26打点。成績を見ればわかるように、凡庸な外野手だった。

 

　だが、このグッドウィンには、聞いたらあっと驚く輝かしい勲章があった。なんとMLBドラフトで、71年、75年と２度１位指名を受けているのだ。しかも２度とも全体１位。学生時代は強肩強打の捕手。レッズの黄金時代を支えた、あの「ジョニー・ベンチの再来」とまで言われた。

 

　ところが、MLBでは鳴かず飛ばず。エンゼルスなど３球団でプレーし、わずか13本塁打。持ち前の強肩は見る影もなく、捕手としての出場は１試合もなかった。

 

　その一方で、MLBにはドジャース時代、野茂英雄の相棒として知られたマイク・ピアザのように62巡目、全体1389位から這い上がり、主に捕手として通算427本塁打を記録したサクセスストーリーの持ち主もいる。

 

　非凡なパワーを誇る「和製大砲」は、アメリカン・ドリームを掴み取れるのか。

 

＜この原稿は2026年８月10日号『週刊大衆』に掲載されたものです＞

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