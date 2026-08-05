第345回　「勇武」　～百年構想リーグに挑んだ愛媛FC～

今年２月に開幕し、約５カ月間に渡り熱戦が繰り広げられた「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」。

愛媛FCはシーズン序盤、PK戦での１勝を第３節にマークしたものの、第６節終了時点まで90分間での勝利は無く、３連敗を喫するなど、グループリーグ最下位に沈む苦しい展開。降格の屈辱を味わった2025シーズンを思い起こさせるような序盤の展開に、私たちサポーターの不安は募るばかり。

それでも第７節、高知ユナイテッドSCとの対戦では、スコア「１－０」で愛媛FCが90分間での勝利を掴み取った。2026年シーズンでのホームゲーム初勝利であり、復調の兆しを見せ始めた試合であったと言える。

圧巻だったのは、前半34分に魅せた決勝ゴールへの流れ。センターサークル付近に陣取るMF宮本航汰選手からのパスを受けたMF前田椋介選手がMF竹本雄飛選手へと繋ぎ、竹本選手がMF日野翔太選手へとラストパスを供給。最後は日野選手がゴールを決めるのだが、ワンタッチやツータッチで細かくパスを繋ぐ見事なショートカウンターだった。その流れるような得点シーンは、チームとして目指している（攻撃面における）方向性が垣間見られた瞬間でもあった。

また、GK辻周吾選手を中心にDF陣も体を張った守備で相手の攻撃を随所でブロックするなど、守備面においてもチームの成長を感じることができ、雨が降る難しいコンディションの中、相手を完封した点も価値ある試合だったと思える。

約９カ月ぶりのホームゲームでの勝利ということもあり、試合後は、ずぶ濡れになりながらもサポーター同士、ハイタッチや握手で喜びを分かち合い、至福のひと時となった。

その後のグループリーグ中盤戦（第９節～第12節）では４連勝をマークするなど、好調を維持する愛媛FC。

終盤戦に入ると、中２日での連戦や中３日でのアウェイ連戦など、コンディション調整が難しい日程が続いたが、チームとして大崩れせず持ち堪え、３勝３敗でリーグ戦を終えた。

グループリーグ（全18試合）での愛媛FCは「８勝７敗／PK戦１勝２敗（勝ち点28）」でWEST－Ａグループ（10チーム中）５位という戦績。

続くプレーオフラウンド（総合順位決定戦）では、疲労の蓄積もあり、あとひと押しというところで得点を奪うことができず、２戦して２敗。「Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」での最終順位は（40チーム中）20位という結果に終わった。

シーズンのスタートで躓き一時再下位にまで沈んだ愛媛FC。それでも中盤戦から巻き返し、グループリーグ５位に喰い込んだことは評価したい。

今年、Ｊリーグの開催時期が秋春制へと移行することに伴い実施された「百年構想リーグ」。

プレシーズンとも捉えることができるこのリーグ戦において、大木武監督体制のもと、チーム再建に取り組んできた。段階を経て、少しずつ「愛媛FCらしさ」を取り戻しつつあるように思える。監督が求めるハードワークに応えるため、各局面での選手たちのプレーからは粘り強さや泥臭さ、ボール際では激しさを感じるし、攻撃時のパスワークや連係力も高まってきているように見える。

更には、ボールを保持した後のサイドチェンジやロングフィードで得点チャンスを創り出すなど大きな展開力も魅力だ。

サマーブレイクが明け、新入団選手を迎える中、７月下旬には、久しぶりとなる県外キャンプ（宮崎キャンプ）が実施された。他のＪクラブとトレーニングマッチを行うなど、短期間ではあったが、チーム強化に向けた充実したキャンプだったようである。キャンプ先から愛媛（松山市）に戻ってきた日野選手とお話しする機会があった。「宮崎は暑かったけれど、仲間と連係を高める上で有意義なキャンプでした」と語っていた。

日本国内でも盛り上がりを見せたFIFAワールドカップ2026北中米大会。世界規模のサッカーの祭典は閉幕した、日本では間もなくＪリーグの新シーズンがスタートする。

“ここからは、私たちの時間だ”

サッカーと間近で触れ合う日常生活が、いよいよ戻ってくる。Ｊリーグを楽しみ、応援し、大いに盛り上げ、我々が未来の日本サッカーを強くしていくのである。

愛媛FCが参戦する明治安田Ｊ３リーグ2026－2027は８月９日（日）に開幕。

愛媛FCは、ホーム（ニンジニアスタジアム）にて奈良クラブと対戦。午後７時キックオフ！

大木監督が求めてきたものを選手達が何処まで体現し、どんな試合を魅せてくれるのか今から楽しみである。

「新たな熱狂が待っているニンジニアスタジアムへ是非、お越しください」