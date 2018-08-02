第100回全国高校野球選手権記念大会の組み合わせ抽選会が２日、大阪市内で行われ56校の対戦相手が決まった。
開会式直後の第１試合は星稜（石川）と藤蔭（大分）に決まった。注目校では史上初の２回目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭（北大阪）が２日目第２試合で作新学院（栃木）と、昨年優勝校の花咲徳栄（北埼玉）は４日目第４試合で鳴門（徳島）と対戦する。昨年準優勝の広陵（広島）は二松学舎大（東東京）と、初出場の白山（三重）は愛工大名電（西愛知）と対戦。選手宣誓は抽選を引き当てた近江（滋賀）中尾雄斗主将に決定した。各代表校の初戦の組み合わせは以下の通り。
＜第１日＞
１回戦
藤蔭（大分）－星稜（石川）
済美（愛媛）－中央学院（西千葉）
慶応（北神奈川）－中越（新潟）
＜第２日＞
山梨学院（山梨）－高知商（高知）
作新学院（栃木）－大阪桐蔭（北大阪）
北照（南北海道）－沖学園（南福岡）
旭川大（北北海道）－佐久長聖（長野）
＜第３日＞
佐賀商（佐賀）－高岡商（富山）
智弁和歌山（和歌山）－近江（滋賀）
前橋育英（群馬）－近大付（南大阪）
益田東（島根）－常葉大菊川（静岡）
＜第４日＞
日南学園（宮崎）－丸亀城西（香川）
金足農（秋田）－鹿児島実（鹿児島）
大垣日大（岐阜）－東海大星翔（熊本）
花咲徳栄（北埼玉）－鳴門（徳島）
＜第５日＞
横浜（南神奈川）－愛産大三河（東愛知）
花巻東（岩手）－下関国際（山口）
創志学園（岡山）－創成館（長崎）
興南（沖縄）－土浦日大（茨城）
＜第６日＞
敦賀気比（福井）－木更津総合（東千葉）
日大三（西東京）－折尾愛真（北福岡）
羽黒（山形）－奈良大付（奈良）
＜第７日＞
龍谷大平安（京都）－鳥取城北（鳥取）
明石商（西兵庫）－八戸学院光星（青森）
２回戦
報徳学園（東兵庫）－聖光学院（福島）
白山（三重）－愛工大名電（西愛知）
＜第８日＞
二松学舎大付（東東京）－広陵（広島）
浦和学院（南埼玉）－仙台育英（宮城）