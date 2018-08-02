第100回全国高校野球選手権記念大会の組み合わせ抽選会が２日、大阪市内で行われ56校の対戦相手が決まった。

開会式直後の第１試合は星稜（石川）と藤蔭（大分）に決まった。注目校では史上初の２回目の春夏連覇を目指す大阪桐蔭（北大阪）が２日目第２試合で作新学院（栃木）と、昨年優勝校の花咲徳栄（北埼玉）は４日目第４試合で鳴門（徳島）と対戦する。昨年準優勝の広陵（広島）は二松学舎大（東東京）と、初出場の白山（三重）は愛工大名電（西愛知）と対戦。選手宣誓は抽選を引き当てた近江（滋賀）中尾雄斗主将に決定した。各代表校の初戦の組み合わせは以下の通り。

＜第１日＞

１回戦

藤蔭（大分）－星稜（石川）

済美（愛媛）－中央学院（西千葉）

慶応（北神奈川）－中越（新潟）

＜第２日＞

山梨学院（山梨）－高知商（高知）

作新学院（栃木）－大阪桐蔭（北大阪）

北照（南北海道）－沖学園（南福岡）

旭川大（北北海道）－佐久長聖（長野）

＜第３日＞

佐賀商（佐賀）－高岡商（富山）

智弁和歌山（和歌山）－近江（滋賀）

前橋育英（群馬）－近大付（南大阪）

益田東（島根）－常葉大菊川（静岡）

＜第４日＞

日南学園（宮崎）－丸亀城西（香川）

金足農（秋田）－鹿児島実（鹿児島）

大垣日大（岐阜）－東海大星翔（熊本）

花咲徳栄（北埼玉）－鳴門（徳島）

＜第５日＞

横浜（南神奈川）－愛産大三河（東愛知）

花巻東（岩手）－下関国際（山口）

創志学園（岡山）－創成館（長崎）

興南（沖縄）－土浦日大（茨城）

＜第６日＞

敦賀気比（福井）－木更津総合（東千葉）

日大三（西東京）－折尾愛真（北福岡）

羽黒（山形）－奈良大付（奈良）

＜第７日＞

龍谷大平安（京都）－鳥取城北（鳥取）

明石商（西兵庫）－八戸学院光星（青森）

２回戦

報徳学園（東兵庫）－聖光学院（福島）

白山（三重）－愛工大名電（西愛知）

＜第８日＞

二松学舎大付（東東京）－広陵（広島）

浦和学院（南埼玉）－仙台育英（宮城）