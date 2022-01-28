28日、第94回選抜高校野球大会の出場校が発表された。今年の出場校は32校。東北大会を制し、“怪物１年生スラッガー”佐々木麟太郎を擁する花巻東（岩手）は順当に選出されました。神宮大会を制した大阪桐蔭ら近畿勢は７校がセンバツ切符を手にした。21世紀枠は只見（福島）、丹生（にゅう＝福井）、大分舞鶴の３校が選ばれた。いずれも春夏通じて初甲子園となる。昨年の優勝校で、秋は神奈川大会を制した東海大相模（関東大会ベスト８）は出場を逃した。
今年のセンバツは３月18日に阪神甲子園球場で開幕し、13日間（準々決勝と準決勝翌日の休養日含む）行われる。組み合わせ抽選会は３月４日に開かれる。
出場全32校は下記の通り。
◆2022年第94回選抜高校野球大会出場校
◎21世紀枠
只見（福島・初）
丹生（福井・初）
大分舞鶴（大分・初）
◎北海道
クラーク記念国際（初）
◎東北
花巻東（岩手・４年ぶり４回目）
聖光学院（福島・４年ぶり６回目）
◎関東
明秀日立（茨城・４年ぶり２回目）
山梨学院（山梨・２年ぶり５回目）
木更津総合（千葉・６年ぶり４回目）
浦和学院（埼玉・７年ぶり11回目）
◎東京
国学院久我山（11年ぶり４回目）
二松学舎大付（７年ぶり６回目）
◎東海
日大三島（静岡・38年ぶり２回目）
大垣日大（岐阜・11年ぶり４回目）
◎北信越
敦賀気比（福井・２年連続９回目）
星稜（石川・２年ぶり15回目）
◎近畿
大阪桐蔭（大阪・３年連続13回目）
和歌山東（和歌山・初）
天理（奈良・３年連続26回目）
金光大阪（大阪・13年ぶり３回目）
京都国際（京都・２年連続２回目）
市和歌山（和歌山・２年連続８回目）
東洋大姫路（兵庫・14年ぶり８回目）
◎中国
広陵（広島・３年ぶり25回目）
広島商（広島・20年ぶり22回目）
倉敷工（岡山・13年ぶり11回目）
◎四国
高知（高知・４年ぶり19回目）
鳴門（徳島・９年ぶり９回目）
◎九州
九州国際大付（福岡・11年ぶり３回目）
大島（鹿児島・８年ぶり２回目）
有田工（佐賀・初）
長崎日大（長崎・23年ぶり３回目）