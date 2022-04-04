◇前期
４月２日（土）
代打・丹治崇人が決勝タイムリー（徳島１勝 オロナミンC 266人）
高知ファイティングドッグス
２＝０００｜００１｜１００
９＝０００｜０００｜３６☓
徳島インディゴソックス
勝利投手 大木（１勝）
敗戦投手 加藤翔（１敗）
５番・田川涼太、３安打２打点！（香川１勝１分け 川之江 215人）
香川オリーブガイナーズ
９＝３０５｜００１｜１１１
３＝１００｜１００｜０１０
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 石田（１勝１敗）
敗戦投手 谷井（１敗）
４月３日（日）
先発全員安打！13安打９得点の猛攻（香川２勝１分け 川之江 178人）
香川オリーブガイナーズ
９＝３００｜０１４｜１００
６＝０００｜００１｜０５０
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 橋爪（１勝１敗）
セーブ 岩田（１セーブ）
敗戦投手 小田切（１敗）
野里慶士郎、５回無失点で２勝目（１勝１敗 オロナミンC 137人）
高知ファイティングドッグス
７＝０００｜２５０｜０００
６＝０００｜００２｜４００
徳島インディゴソックス
勝利投手 野里（２勝）
セーブ 秋田（２セーブ）
敗戦投手 藤原（１敗）
◇前節の結果
３月30日（水）
香川オリーブガイナーズ ２―２ 愛媛マンダリンパイレーツ（レグザム）