◇前期

４月２日（土）

　代打・丹治崇人が決勝タイムリー（徳島１勝　オロナミンC　266人）

高知ファイティングドッグス

２＝０００｜００１｜１００

９＝０００｜０００｜３６☓

徳島インディゴソックス

勝利投手　大木（１勝）

敗戦投手　加藤翔（１敗）

 

　５番・田川涼太、３安打２打点！（香川１勝１分け　川之江　215人）

香川オリーブガイナーズ

９＝３０５｜００１｜１１１

３＝１００｜１００｜０１０

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　石田（１勝１敗）

敗戦投手　谷井（１敗）

 

４月３日（日）

　先発全員安打！13安打９得点の猛攻（香川２勝１分け　川之江　178人）

香川オリーブガイナーズ

９＝３００｜０１４｜１００

６＝０００｜００１｜０５０

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　橋爪（１勝１敗）

セーブ　　岩田（１セーブ）

敗戦投手　小田切（１敗）

 

　野里慶士郎、５回無失点で２勝目（１勝１敗　オロナミンC　137人）

高知ファイティングドッグス

７＝０００｜２５０｜０００

６＝０００｜００２｜４００

徳島インディゴソックス

勝利投手　野里（２勝）

セーブ　　秋田（２セーブ）

敗戦投手　藤原（１敗）

 

◇前節の結果

３月30日（水）

香川オリーブガイナーズ　２―２　愛媛マンダリンパイレーツ（レグザム）