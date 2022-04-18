◇前期
４月16日（土）
１番・有田諒嘉、V打含む３安打（高知２勝 高知 433人）
愛媛マンダリンパイレーツ
２＝００１｜０１０｜０００
７＝２００｜０１１｜３０☓
高知ファイティングドッグス
勝利投手 平間（１勝）
敗戦投手 正田（１敗）
３番・井上絢登、追撃２号で快勝（徳島５勝１敗 アグリあなん 123人）
香川オリーブガイナーズ
２＝１００｜００１｜０００
９＝２００｜１１２｜３０☓
徳島インディゴソックス
勝利投手 森（１勝）
敗戦投手 石田（１勝３敗）
本塁打 （徳）井上ソロ
４月17日（日）
大城雄一郎が決勝スリーベース！（愛媛１勝２敗 高知 273人）
愛媛マンダリンパイレーツ
５＝２００｜１００｜２
４＝１１２｜０００｜０
高知ファイティングドッグス
（規定により７回制）
勝利投手 土居（１勝）
セーブ 沢田（１セーブ）
敗戦投手 秋田（１敗２セーブ）
５番・山田倫、値千金サヨナラ打（高知３勝１敗 高知 351人）
愛媛マンダリンパイレーツ
３＝２００｜００１｜０
４＝２００｜１００｜１☓
高知ファイティングドッグス
（規定により７回制）
勝利投手 秋田（１勝１敗２セーブ）
敗戦投手 小田切（２敗）
本塁打 （高）有田ソロ
橋爪海人、６回１失点で２勝目！（香川２勝５敗 アグリあなん 167人）
香川オリーブガイナーズ
３＝０００｜００３｜０
１＝００１｜０００｜０
徳島インディゴソックス
（規定により７回制）
勝利投手 橋爪（２勝１敗）
セーブ 近藤一（１セーブ）
敗戦投手 野木（１敗１セーブ）
近藤壱来、７回４安打８Kで完封（香川３勝５敗 アグリあなん 156人）
香川オリーブガイナーズ
３＝０００｜００３｜０
０＝０００｜０００｜０
徳島インディゴソックス
（規定により７回制）
勝利投手 近藤壱（１勝１敗）
敗戦投手 鈴木（１敗）