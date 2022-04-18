◇前期

４月16日（土）

１番・有田諒嘉、V打含む３安打（高知２勝 高知 433人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝００１｜０１０｜０００

７＝２００｜０１１｜３０☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手 平間（１勝）

敗戦投手 正田（１敗）

３番・井上絢登、追撃２号で快勝（徳島５勝１敗 アグリあなん 123人）

香川オリーブガイナーズ

２＝１００｜００１｜０００

９＝２００｜１１２｜３０☓

徳島インディゴソックス

勝利投手 森（１勝）

敗戦投手 石田（１勝３敗）

本塁打 （徳）井上ソロ

４月17日（日）

大城雄一郎が決勝スリーベース！（愛媛１勝２敗 高知 273人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜１００｜２

４＝１１２｜０００｜０

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手 土居（１勝）

セーブ 沢田（１セーブ）

敗戦投手 秋田（１敗２セーブ）

５番・山田倫、値千金サヨナラ打（高知３勝１敗 高知 351人）

愛媛マンダリンパイレーツ

３＝２００｜００１｜０

４＝２００｜１００｜１☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手 秋田（１勝１敗２セーブ）

敗戦投手 小田切（２敗）

本塁打 （高）有田ソロ

橋爪海人、６回１失点で２勝目！（香川２勝５敗 アグリあなん 167人）

香川オリーブガイナーズ

３＝０００｜００３｜０

１＝００１｜０００｜０

徳島インディゴソックス

（規定により７回制）

勝利投手 橋爪（２勝１敗）

セーブ 近藤一（１セーブ）

敗戦投手 野木（１敗１セーブ）

近藤壱来、７回４安打８Kで完封（香川３勝５敗 アグリあなん 156人）

香川オリーブガイナーズ

３＝０００｜００３｜０

０＝０００｜０００｜０

徳島インディゴソックス

（規定により７回制）

勝利投手 近藤壱（１勝１敗）

敗戦投手 鈴木（１敗）