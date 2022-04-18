◇前期

４月16日（土）

　１番・有田諒嘉、V打含む３安打（高知２勝　高知　433人）

愛媛マンダリンパイレーツ

２＝００１｜０１０｜０００

７＝２００｜０１１｜３０☓

高知ファイティングドッグス

勝利投手　平間（１勝）

敗戦投手　正田（１敗）

 

　３番・井上絢登、追撃２号で快勝（徳島５勝１敗　アグリあなん　123人）

香川オリーブガイナーズ

２＝１００｜００１｜０００

９＝２００｜１１２｜３０☓

徳島インディゴソックス

勝利投手　森（１勝）

敗戦投手　石田（１勝３敗）

本塁打　（徳）井上ソロ

 

４月17日（日）

　大城雄一郎が決勝スリーベース！（愛媛１勝２敗　高知　273人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２００｜１００｜２

４＝１１２｜０００｜０

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手　土居（１勝）

セーブ　　沢田（１セーブ）

敗戦投手　秋田（１敗２セーブ）

 

　５番・山田倫、値千金サヨナラ打（高知３勝１敗　高知　351人）

愛媛マンダリンパイレーツ

３＝２００｜００１｜０

４＝２００｜１００｜１☓

高知ファイティングドッグス

（規定により７回制）

勝利投手　秋田（１勝１敗２セーブ）

敗戦投手　小田切（２敗）

本塁打　（高）有田ソロ

 

　橋爪海人、６回１失点で２勝目！（香川２勝５敗　アグリあなん　167人）

香川オリーブガイナーズ

３＝０００｜００３｜０

１＝００１｜０００｜０

徳島インディゴソックス

（規定により７回制）

勝利投手　橋爪（２勝１敗）

セーブ　　近藤一（１セーブ）

敗戦投手　野木（１敗１セーブ）

 

　近藤壱来、７回４安打８Kで完封（香川３勝５敗　アグリあなん　156人）

香川オリーブガイナーズ

３＝０００｜００３｜０

０＝０００｜０００｜０

徳島インディゴソックス

（規定により７回制）

勝利投手　近藤壱（１勝１敗）

敗戦投手　鈴木（１敗）