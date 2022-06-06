６月４日（土）

　成瀬善久、７回７K１失点で２勝（栃木１勝４敗２　足利　573人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０００｜２００｜０００

４＝０１０｜２００｜１０☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　成瀬（２勝）

セーブ　　高野（７Ｓ）

敗戦投手　楢嵜（２敗）

 

　鈴木駿輔、ハーラートップ６勝目（信濃２勝２敗　城南　297人）

信濃グランセローズ

６＝１００｜２００｜０２１

１＝１００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　鈴木（６勝１敗）

敗戦投手　西濱（２敗）

本塁打　（信）大川ソロ

 

　４番手・吉田一将、１回２K零封（新潟１敗　エコスタ　2675人）

読売ジャイアンツ

２＝０００｜１０１｜０００

１＝０００｜０００｜１００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　木下

セーブ　　鴨打

敗戦投手　下川（２敗）

 

６月５日（日）

　２番・安田寿明、リーグ３位15盗塁（茨城５勝１敗　牛久　410人）

神奈川フューチャードリームス

８＝１０１｜１１１｜１０２

10＝０２０｜４２２｜００☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　福田（５勝）

敗戦投手　日高（２勝３敗）

本塁打　（神）牧田ソロ

　　　　（茨）野中２ラン

 

　吉川光夫、６回無四球零封で２勝（栃木３勝３敗1分　佐野　536人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

０＝０００｜０００｜０００

６＝００１｜００２｜０３☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　吉川（２勝１敗）

敗戦投手　武内（１勝１敗）

本塁打　（栃）叺田２ラン

 

　3番・堀北彰人、決勝打含む３安打（群馬７勝２敗　城南　188人）

福島レッドホープス

３＝０２０｜０００｜０１０

８＝００１｜００１｜４２☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　深澤（４勝１敗）

敗戦投手　齋藤（２勝５敗）

本塁打　（群）奥村ソロ、井野口２ラン

 

　４番・小池智也、決勝ツーベース！（新潟１勝１敗　エコスタ　2675人）

読売ジャイアンツ

１＝０００｜０００｜０１０

３＝０００｜１０２｜００☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　小林（３勝１敗）

セーブ　　吉田（１勝７Ｓ）

敗戦投手　代木

 

◇前節の結果

５月31日（火）

栃木ゴールデンブレーブス　　　３―８　茨城アストロプラネッツ（小山）

群馬ダイヤモンドペガサス　　　５―４　信濃グランセローズ（城南）

６月１日（水）

茨城アストロプラネッツ　　　　３―２　埼玉武蔵ヒートベアーズ（光と風）

栃木ゴールデンブレーブス　　　４―２　福島レッドホープス（小山）

信濃グランセローズ　　　　　　４―１　新潟アルビレックスＢＣ（長野県営）

６月２日（木）

新潟アルビレックスＢＣ　　　　11―３　茨城アストロプラネッツ（みどり森）

６月３日（金）

神奈川フューチャードリームス　２―２　栃木ゴールデンブレーブス（相模原）