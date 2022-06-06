６月４日（土）
成瀬善久、７回７K１失点で２勝（栃木１勝４敗２ 足利 573人）
茨城アストロプラネッツ
２＝０００｜２００｜０００
４＝０１０｜２００｜１０☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 成瀬（２勝）
セーブ 高野（７Ｓ）
敗戦投手 楢嵜（２敗）
鈴木駿輔、ハーラートップ６勝目（信濃２勝２敗 城南 297人）
信濃グランセローズ
６＝１００｜２００｜０２１
１＝１００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 鈴木（６勝１敗）
敗戦投手 西濱（２敗）
本塁打 （信）大川ソロ
４番手・吉田一将、１回２K零封（新潟１敗 エコスタ 2675人）
読売ジャイアンツ
２＝０００｜１０１｜０００
１＝０００｜０００｜１００
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 木下
セーブ 鴨打
敗戦投手 下川（２敗）
６月５日（日）
２番・安田寿明、リーグ３位15盗塁（茨城５勝１敗 牛久 410人）
神奈川フューチャードリームス
８＝１０１｜１１１｜１０２
10＝０２０｜４２２｜００☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 福田（５勝）
敗戦投手 日高（２勝３敗）
本塁打 （神）牧田ソロ
（茨）野中２ラン
吉川光夫、６回無四球零封で２勝（栃木３勝３敗1分 佐野 536人）
埼玉武蔵ヒートベアーズ
０＝０００｜０００｜０００
６＝００１｜００２｜０３☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 吉川（２勝１敗）
敗戦投手 武内（１勝１敗）
本塁打 （栃）叺田２ラン
3番・堀北彰人、決勝打含む３安打（群馬７勝２敗 城南 188人）
福島レッドホープス
３＝０２０｜０００｜０１０
８＝００１｜００１｜４２☓
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 深澤（４勝１敗）
敗戦投手 齋藤（２勝５敗）
本塁打 （群）奥村ソロ、井野口２ラン
４番・小池智也、決勝ツーベース！（新潟１勝１敗 エコスタ 2675人）
読売ジャイアンツ
１＝０００｜０００｜０１０
３＝０００｜１０２｜００☓
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 小林（３勝１敗）
セーブ 吉田（１勝７Ｓ）
敗戦投手 代木
◇前節の結果
５月31日（火）
栃木ゴールデンブレーブス ３―８ 茨城アストロプラネッツ（小山）
群馬ダイヤモンドペガサス ５―４ 信濃グランセローズ（城南）
６月１日（水）
茨城アストロプラネッツ ３―２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（光と風）
栃木ゴールデンブレーブス ４―２ 福島レッドホープス（小山）
信濃グランセローズ ４―１ 新潟アルビレックスＢＣ（長野県営）
６月２日（木）
新潟アルビレックスＢＣ 11―３ 茨城アストロプラネッツ（みどり森）
６月３日（金）
神奈川フューチャードリームス ２―２ 栃木ゴールデンブレーブス（相模原）