６月４日（土）

成瀬善久、７回７K１失点で２勝（栃木１勝４敗２ 足利 573人）

茨城アストロプラネッツ

２＝０００｜２００｜０００

４＝０１０｜２００｜１０☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 成瀬（２勝）

セーブ 高野（７Ｓ）

敗戦投手 楢嵜（２敗）

鈴木駿輔、ハーラートップ６勝目（信濃２勝２敗 城南 297人）

信濃グランセローズ

６＝１００｜２００｜０２１

１＝１００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 鈴木（６勝１敗）

敗戦投手 西濱（２敗）

本塁打 （信）大川ソロ

４番手・吉田一将、１回２K零封（新潟１敗 エコスタ 2675人）

読売ジャイアンツ

２＝０００｜１０１｜０００

１＝０００｜０００｜１００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 木下

セーブ 鴨打

敗戦投手 下川（２敗）

６月５日（日）

２番・安田寿明、リーグ３位15盗塁（茨城５勝１敗 牛久 410人）

神奈川フューチャードリームス

８＝１０１｜１１１｜１０２

10＝０２０｜４２２｜００☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 福田（５勝）

敗戦投手 日高（２勝３敗）

本塁打 （神）牧田ソロ

（茨）野中２ラン

吉川光夫、６回無四球零封で２勝（栃木３勝３敗1分 佐野 536人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

０＝０００｜０００｜０００

６＝００１｜００２｜０３☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手 吉川（２勝１敗）

敗戦投手 武内（１勝１敗）

本塁打 （栃）叺田２ラン

3番・堀北彰人、決勝打含む３安打（群馬７勝２敗 城南 188人）

福島レッドホープス

３＝０２０｜０００｜０１０

８＝００１｜００１｜４２☓

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手 深澤（４勝１敗）

敗戦投手 齋藤（２勝５敗）

本塁打 （群）奥村ソロ、井野口２ラン

４番・小池智也、決勝ツーベース！（新潟１勝１敗 エコスタ 2675人）

読売ジャイアンツ

１＝０００｜０００｜０１０

３＝０００｜１０２｜００☓

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 小林（３勝１敗）

セーブ 吉田（１勝７Ｓ）

敗戦投手 代木

◇前節の結果

５月31日（火）

栃木ゴールデンブレーブス ３―８ 茨城アストロプラネッツ（小山）

群馬ダイヤモンドペガサス ５―４ 信濃グランセローズ（城南）

６月１日（水）

茨城アストロプラネッツ ３―２ 埼玉武蔵ヒートベアーズ（光と風）

栃木ゴールデンブレーブス ４―２ 福島レッドホープス（小山）

信濃グランセローズ ４―１ 新潟アルビレックスＢＣ（長野県営）

６月２日（木）

新潟アルビレックスＢＣ 11―３ 茨城アストロプラネッツ（みどり森）

６月３日（金）

神奈川フューチャードリームス ２―２ 栃木ゴールデンブレーブス（相模原）