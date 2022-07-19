◇後期

７月16日（土）

近藤壱来、１安打10奪三振で完封（香川１勝１敗　観音寺　92人）

徳島インディゴソックス

０＝０００｜０００｜０００

３＝００１｜０１０｜０１☓

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　近藤壱（５勝２敗２Ｓ）

敗戦投手　平安山（１勝２敗）

本塁打　（香）田代ソロ、田川ソロ、前田ソロ

 

４番・仁木敦司、両軍唯一３安打（愛媛３敗２分　タマスタ筑後　328人）

愛媛マンダリンパイレーツ

１＝０００｜００１｜０００

３＝００２｜０００｜０１☓

福岡ソフトバンクホークス

勝利投手　三浦

敗戦投手　玉置（１勝２敗１Ｓ）

 

７月17日（日）

２番・佐々木海渡、２安打１盗塁（徳島２勝１敗　志度　98人）

徳島インディゴソックス

３＝１００｜１００｜０１０

１＝０００｜１００｜０００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　吉村（２勝１敗）

セーブ　　中山（３勝３敗２Ｓ）

敗戦投手　橋爪（６勝４敗）

本塁打　（徳）佐々木ソロ

 

１番・漆原幻汰、２安打＆３得点（愛媛４敗２分　タマスタ筑後　366人）

愛媛マンダリンパイレーツ

６＝０００｜００１｜０３２

８＝１００｜０１０｜６０☓

福岡ソフトバンクホークス

勝利投手　村上（１勝１Ｓ）

敗戦投手　馬淵（４勝６敗）

 

７月18日（月）

中山晶量、９回12球で３人締め！（徳島３勝１敗　観音寺　131人）

徳島インディゴソックス

４＝１０１｜０２０｜０００

２＝０００｜０００｜２００

香川オリーブガイナーズ

勝利投手　池戸（３勝１敗）

セーブ　　中山（３勝３敗３Ｓ）

敗戦投手　岸川（１勝２敗）

本塁打　（徳）井上ソロ

　　　　（香）長嶺２ラン

 

◇前節の結果

７月13日（水）タマスタ筑後

福岡ソフトバンクホークス　３―１　高知ファイティングドッグス

７月14日（木）タマスタ筑後

福岡ソフトバンクホークス　５―５　高知ファイティングドッグス