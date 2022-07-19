◇後期
７月16日（土）
近藤壱来、１安打10奪三振で完封（香川１勝１敗 観音寺 92人）
徳島インディゴソックス
０＝０００｜０００｜０００
３＝００１｜０１０｜０１☓
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 近藤壱（５勝２敗２Ｓ）
敗戦投手 平安山（１勝２敗）
本塁打 （香）田代ソロ、田川ソロ、前田ソロ
４番・仁木敦司、両軍唯一３安打（愛媛３敗２分 タマスタ筑後 328人）
愛媛マンダリンパイレーツ
１＝０００｜００１｜０００
３＝００２｜０００｜０１☓
福岡ソフトバンクホークス
勝利投手 三浦
敗戦投手 玉置（１勝２敗１Ｓ）
７月17日（日）
２番・佐々木海渡、２安打１盗塁（徳島２勝１敗 志度 98人）
徳島インディゴソックス
３＝１００｜１００｜０１０
１＝０００｜１００｜０００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 吉村（２勝１敗）
セーブ 中山（３勝３敗２Ｓ）
敗戦投手 橋爪（６勝４敗）
本塁打 （徳）佐々木ソロ
１番・漆原幻汰、２安打＆３得点（愛媛４敗２分 タマスタ筑後 366人）
愛媛マンダリンパイレーツ
６＝０００｜００１｜０３２
８＝１００｜０１０｜６０☓
福岡ソフトバンクホークス
勝利投手 村上（１勝１Ｓ）
敗戦投手 馬淵（４勝６敗）
７月18日（月）
中山晶量、９回12球で３人締め！（徳島３勝１敗 観音寺 131人）
徳島インディゴソックス
４＝１０１｜０２０｜０００
２＝０００｜０００｜２００
香川オリーブガイナーズ
勝利投手 池戸（３勝１敗）
セーブ 中山（３勝３敗３Ｓ）
敗戦投手 岸川（１勝２敗）
本塁打 （徳）井上ソロ
（香）長嶺２ラン
◇前節の結果
７月13日（水）タマスタ筑後
福岡ソフトバンクホークス ３―１ 高知ファイティングドッグス
７月14日（木）タマスタ筑後
福岡ソフトバンクホークス ５―５ 高知ファイティングドッグス