７月９日（土）
３番・長谷部大器、４打数３安打（神奈川３勝５敗１分 南足柄 115人）
栃木ゴールデンブレーブス
５＝００３｜０１０｜０１０
11＝１００｜３２０｜０５☓
神奈川フューチャードリームス
勝利投手 石井（２勝４敗）
敗戦投手 西澤（７敗）
本塁打 （神）竹並３ラン
３番・佐藤優悟、２号含む３安打（福島６勝５敗 西会津 144人）
新潟アルビレックスＢＣ
３＝００１｜０００｜１１０
４＝０００｜０００｜００☓
福島レッドホープス
勝利投手 若松（４勝４敗）
敗戦投手 深澤（１勝５敗）
本塁打 （新）稲葉ソロ
（福）佐藤ソロ
信濃・荒西祐大、７回１失点粘投（信濃５勝２敗 長野県営 175人）
群馬ダイヤモンドペガサス
１＝０００｜１００｜０００｜０
１＝０００｜００１｜０００｜０
信濃グランセローズ
（規定により10回引き分け）
７月10日（日）
３番・宇佐美真太、３安打２打点（信濃６勝２敗１分 伊勢崎 441人）
信濃グランセローズ
４＝２０２｜０００｜０００
３＝００２｜００１｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 山本（６勝２敗）
セーブ 鈴木（７勝２敗１Ｓ）
敗戦投手 高橋（１勝２敗）
２番・上杉泰賀、４安打固め打ち（福島７勝５敗 エコスタ 903人）
福島レッドホープス
７＝４１０｜０００｜００２
３＝００３｜０００｜０００
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 齋藤（５勝５敗）
敗戦投手 下川（１勝４敗）
◇前節の結果
７月６日（水）
茨城アストロプラネッツ ４―５ 西武ライオンズ（ノーブル）
７月７日（木）
栃木ゴールデンブレーブス １―22 西武ライオンズ（小山）
７月８日（金）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４―11 茨城アストロプラネッツ（飯能）
福島レッドホープス ６―５ 群馬ダイヤモンドペガサス（牡丹台）
信濃グランセローズ ５―４ 新潟アルビレックスＢＣ（中野）