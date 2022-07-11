７月９日（土）

　３番・長谷部大器、４打数３安打（神奈川３勝５敗１分　南足柄　115人）

栃木ゴールデンブレーブス

５＝００３｜０１０｜０１０

11＝１００｜３２０｜０５☓

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　石井（２勝４敗）

敗戦投手　西澤（７敗）

本塁打　（神）竹並３ラン

 

　３番・佐藤優悟、２号含む３安打（福島６勝５敗　西会津　144人）

新潟アルビレックスＢＣ

３＝００１｜０００｜１１０

４＝０００｜０００｜００☓

福島レッドホープス

勝利投手　若松（４勝４敗）

敗戦投手　深澤（１勝５敗）

本塁打　（新）稲葉ソロ

　　　　（福）佐藤ソロ

 

　信濃・荒西祐大、７回１失点粘投（信濃５勝２敗　長野県営　175人）

群馬ダイヤモンドペガサス

１＝０００｜１００｜０００｜０

１＝０００｜００１｜０００｜０

信濃グランセローズ

（規定により10回引き分け）

 

７月10日（日）

　３番・宇佐美真太、３安打２打点（信濃６勝２敗１分　伊勢崎　441人）

信濃グランセローズ

４＝２０２｜０００｜０００

３＝００２｜００１｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　山本（６勝２敗）

セーブ　　鈴木（７勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　高橋（１勝２敗）

 

　２番・上杉泰賀、４安打固め打ち（福島７勝５敗　エコスタ　903人）

福島レッドホープス

７＝４１０｜０００｜００２

３＝００３｜０００｜０００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　齋藤（５勝５敗）

敗戦投手　下川（１勝４敗）

 

◇前節の結果

７月６日（水）

茨城アストロプラネッツ　　４―５　西武ライオンズ（ノーブル）

７月７日（木）

栃木ゴールデンブレーブス　１―22　西武ライオンズ（小山）

７月８日（金）

埼玉武蔵ヒートベアーズ　　４―11　茨城アストロプラネッツ（飯能）

福島レッドホープス　　　　６―５　群馬ダイヤモンドペガサス（牡丹台）

信濃グランセローズ　　　　５―４　新潟アルビレックスＢＣ（中野）