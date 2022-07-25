３位富山、投打かみ合い連勝！２位福井に肉薄 ～日本海オセアンリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年7月25日 ３位富山、投打かみ合い連勝！２位福井に肉薄 ～日本海オセアンリーグ～2022-07-25T23:52:46+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ７月23日（土）金沢市民滋賀GOブラックス２＝００２｜０００｜０００３＝０００｜０１０｜２０☓富山GRNサンダーバーズ勝利投手 小井出（４勝２敗）セーブ 山川（２勝４Ｓ）敗戦投手 荒川（２勝１敗）本塁打 （富）古本ソロ、根本２ラン 福井ネクサスエレファンツ１＝１００｜０００｜０００２＝０００｜０００｜１０１☓石川ミリオンスターズ勝利投手 藤川（１勝１敗）敗戦投手 工藤（１勝１敗３Ｓ）本塁打 （福）濱ソロ （石）阿部ソロ ７月24日（日）金沢市民滋賀GOブラックス３＝０００｜１００｜００２３＝１００｜０１１｜０００福井ネクサスエレファンツ（９回リーグ規定により試合終了）本塁打 （福）阪口ソロ 富山GRNサンダーバーズ６＝２００｜０１０｜１２３＝０００｜０００｜２１石川ミリオンスターズ（８回リーグ規定により試合終了）勝利投手 飯田（６勝３敗）敗戦投手 平田（１勝１敗） オセアンリーグ, 日本海オセアンリーグ, 独立リーグ