７月23日（土）金沢市民

滋賀GOブラックス

２＝００２｜０００｜０００

３＝０００｜０１０｜２０☓

富山GRNサンダーバーズ

勝利投手　小井出（４勝２敗）

セーブ　　山川（２勝４Ｓ）

敗戦投手　荒川（２勝１敗）

本塁打　（富）古本ソロ、根本２ラン

 

福井ネクサスエレファンツ

１＝１００｜０００｜０００

２＝０００｜０００｜１０１☓

石川ミリオンスターズ

勝利投手　藤川（１勝１敗）

敗戦投手　工藤（１勝１敗３Ｓ）

本塁打　（福）濱ソロ

　　　　（石）阿部ソロ

 

７月24日（日）金沢市民

滋賀GOブラックス

３＝０００｜１００｜００２

３＝１００｜０１１｜０００

福井ネクサスエレファンツ

（９回リーグ規定により試合終了）

本塁打　（福）阪口ソロ

 

富山GRNサンダーバーズ

６＝２００｜０１０｜１２

３＝０００｜０００｜２１

石川ミリオンスターズ

（８回リーグ規定により試合終了）

勝利投手　飯田（６勝３敗）

敗戦投手　平田（１勝１敗）