７月23日（土）

３番手ディアス、１回を３Ｋ完璧（６勝３敗２分 笠間 322人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜００１｜０１０

13＝００４｜５２０｜００☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 楢嵜（２勝３敗）

敗戦投手 西澤（８敗）

本塁打 （茨）ロイ鈴木２ラン、佐久田ソロ

６番・上麗也、３号含む３安打！（福島４勝６敗 牡丹台 256人）

信濃グランセローズ

５＝０００｜０４０｜０１

13＝２１０｜２０６｜０２☓

福島レッドホープス

（規定により８回コールド）

勝利投手 若松悠（２勝５敗１Ｓ）

敗戦投手 宮野（２勝２敗）

本塁打 （福）上ソロ

７月24日（日）

５番・牧田龍輝、決勝タイムリー（神奈川２勝９敗 笠間 278人）

神奈川フューチャードリームス

９＝０１４｜０００｜４００

４＝１００｜０００｜００３

茨城アストロプラネッツ

勝利投手 石井（３勝４敗）

敗戦投手 福田（７勝２敗）

本塁打 （神）佐藤ソロ

８回、７安打の猛攻で一挙９得点（群馬11勝４敗 信夫ヶ丘 105人）

群馬ダイヤモンドペガサス

15＝１０５｜０００｜０９

４＝０００｜０００｜１３

福島レッドホープス

（規定により８回コールド）

勝利投手 平川（３勝１敗２Ｓ）

敗戦投手 若松駿（４勝６敗）

本塁打 （群）奥村ソロ、新山３ラン

鈴木駿輔、115球熱投で１安打完封（信濃10勝３敗１分 見附 347人）

信濃グランセローズ

８＝１００｜０１２｜００４

０＝０００｜０００｜０００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手 鈴木（８勝２敗１Ｓ）

敗戦投手 ラッツキー（２勝２敗）

◇前節の結果

７月20日（水）中井

神奈川フューチャードリームス ４―８ 埼玉武蔵ヒートベアーズ