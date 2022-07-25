７月23日（土）

　３番手ディアス、１回を３Ｋ完璧（６勝３敗２分　笠間　322人）

栃木ゴールデンブレーブス

２＝０００｜００１｜０１０

13＝００４｜５２０｜００☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　楢嵜（２勝３敗）

敗戦投手　西澤（８敗）

本塁打　（茨）ロイ鈴木２ラン、佐久田ソロ

 

　６番・上麗也、３号含む３安打！（福島４勝６敗　牡丹台　256人）

信濃グランセローズ

５＝０００｜０４０｜０１

13＝２１０｜２０６｜０２☓

福島レッドホープス

（規定により８回コールド）

勝利投手　若松悠（２勝５敗１Ｓ）

敗戦投手　宮野（２勝２敗）

本塁打　（福）上ソロ

 

７月24日（日）

　５番・牧田龍輝、決勝タイムリー（神奈川２勝９敗　笠間　278人）

神奈川フューチャードリームス

９＝０１４｜０００｜４００

４＝１００｜０００｜００３

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　石井（３勝４敗）

敗戦投手　福田（７勝２敗）

本塁打　（神）佐藤ソロ

 

　８回、７安打の猛攻で一挙９得点（群馬11勝４敗　信夫ヶ丘　105人）

群馬ダイヤモンドペガサス

15＝１０５｜０００｜０９

４＝０００｜０００｜１３

福島レッドホープス

（規定により８回コールド）

勝利投手　平川（３勝１敗２Ｓ）

敗戦投手　若松駿（４勝６敗）

本塁打　（群）奥村ソロ、新山３ラン

 

　鈴木駿輔、115球熱投で１安打完封（信濃10勝３敗１分　見附　347人）

信濃グランセローズ

８＝１００｜０１２｜００４

０＝０００｜０００｜０００

新潟アルビレックスＢＣ

勝利投手　鈴木（８勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　ラッツキー（２勝２敗）

 

◇前節の結果

７月20日（水）中井

神奈川フューチャードリームス　４―８　埼玉武蔵ヒートベアーズ