７月23日（土）
３番手ディアス、１回を３Ｋ完璧（６勝３敗２分 笠間 322人）
栃木ゴールデンブレーブス
２＝０００｜００１｜０１０
13＝００４｜５２０｜００☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 楢嵜（２勝３敗）
敗戦投手 西澤（８敗）
本塁打 （茨）ロイ鈴木２ラン、佐久田ソロ
６番・上麗也、３号含む３安打！（福島４勝６敗 牡丹台 256人）
信濃グランセローズ
５＝０００｜０４０｜０１
13＝２１０｜２０６｜０２☓
福島レッドホープス
（規定により８回コールド）
勝利投手 若松悠（２勝５敗１Ｓ）
敗戦投手 宮野（２勝２敗）
本塁打 （福）上ソロ
７月24日（日）
５番・牧田龍輝、決勝タイムリー（神奈川２勝９敗 笠間 278人）
神奈川フューチャードリームス
９＝０１４｜０００｜４００
４＝１００｜０００｜００３
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 石井（３勝４敗）
敗戦投手 福田（７勝２敗）
本塁打 （神）佐藤ソロ
８回、７安打の猛攻で一挙９得点（群馬11勝４敗 信夫ヶ丘 105人）
群馬ダイヤモンドペガサス
15＝１０５｜０００｜０９
４＝０００｜０００｜１３
福島レッドホープス
（規定により８回コールド）
勝利投手 平川（３勝１敗２Ｓ）
敗戦投手 若松駿（４勝６敗）
本塁打 （群）奥村ソロ、新山３ラン
鈴木駿輔、115球熱投で１安打完封（信濃10勝３敗１分 見附 347人）
信濃グランセローズ
８＝１００｜０１２｜００４
０＝０００｜０００｜０００
新潟アルビレックスＢＣ
勝利投手 鈴木（８勝２敗１Ｓ）
敗戦投手 ラッツキー（２勝２敗）
◇前節の結果
７月20日（水）中井
神奈川フューチャードリームス ４―８ 埼玉武蔵ヒートベアーズ