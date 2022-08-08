◇後期

８月６日（土）

１番・押川魁人、４安打＆２盗塁

（香川２勝３敗　蛇王　176人）

香川オリーブガイナーズ

11＝２１０｜００４｜３０１

６＝０００｜０２１｜２１０

徳島インディゴソックス

勝利投手　鎌田（１勝１敗）

敗戦投手　中山（４勝４敗３Ｓ）

本塁打　（徳）茶野２ラン

 

５番・堀川優斗、３号含む２安打

（愛媛２勝　坊っちゃん　864人）

高知ファイティングドッグス

１＝１００｜０００｜０００

５＝２０２｜１００｜００☓

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　正田（２勝１敗）

敗戦投手　田村（１敗）

本塁打　（愛）堀川２ラン

 

８月７日（日）

白川恵翔、７回９Ｋ１失点の好投

（徳島４勝２敗　三好　198人）

香川オリーブガイナーズ

２＝０１０｜０００｜００１

３＝０００｜２００｜０１☓

徳島インディゴソックス

勝利投手　白川（５勝２敗）

セーブ　　野木（１勝２敗７Ｓ）

敗戦投手　林（４勝５敗）

本塁打　（香）田代ソロ、前田ソロ

 

４番・大本将吾、劇的サヨナラ弾

（愛媛３勝　川之江　128人）

高知ファイティングドッグス

３＝１００｜１０１｜０００

４＝０００｜００１｜００３☓

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　谷井（１勝１敗）

敗戦投手　秋田（２勝２敗11Ｓ）

本塁打　（愛）大本２ラン

 

◇前節の結果

８月２日（火）今治

愛媛マンダリンパイレーツ　16―４　福岡ソフトバンクホークス

８月３日（水）宇和島

愛媛マンダリンパイレーツ　５―１　福岡ソフトバンクホークス

８月５日（金）高知

高知ファイティングドッグス　０―２　香川オリーブガイナーズ