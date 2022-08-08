◇後期
８月６日（土）
１番・押川魁人、４安打＆２盗塁
（香川２勝３敗 蛇王 176人）
香川オリーブガイナーズ
11＝２１０｜００４｜３０１
６＝０００｜０２１｜２１０
徳島インディゴソックス
勝利投手 鎌田（１勝１敗）
敗戦投手 中山（４勝４敗３Ｓ）
本塁打 （徳）茶野２ラン
５番・堀川優斗、３号含む２安打
（愛媛２勝 坊っちゃん 864人）
高知ファイティングドッグス
１＝１００｜０００｜０００
５＝２０２｜１００｜００☓
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 正田（２勝１敗）
敗戦投手 田村（１敗）
本塁打 （愛）堀川２ラン
８月７日（日）
白川恵翔、７回９Ｋ１失点の好投
（徳島４勝２敗 三好 198人）
香川オリーブガイナーズ
２＝０１０｜０００｜００１
３＝０００｜２００｜０１☓
徳島インディゴソックス
勝利投手 白川（５勝２敗）
セーブ 野木（１勝２敗７Ｓ）
敗戦投手 林（４勝５敗）
本塁打 （香）田代ソロ、前田ソロ
４番・大本将吾、劇的サヨナラ弾
（愛媛３勝 川之江 128人）
高知ファイティングドッグス
３＝１００｜１０１｜０００
４＝０００｜００１｜００３☓
愛媛マンダリンパイレーツ
勝利投手 谷井（１勝１敗）
敗戦投手 秋田（２勝２敗11Ｓ）
本塁打 （愛）大本２ラン
◇前節の結果
８月２日（火）今治
愛媛マンダリンパイレーツ 16―４ 福岡ソフトバンクホークス
８月３日（水）宇和島
愛媛マンダリンパイレーツ ５―１ 福岡ソフトバンクホークス
８月５日（金）高知
高知ファイティングドッグス ０―２ 香川オリーブガイナーズ