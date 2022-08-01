７月30日（土）

　信濃・宇佐美真太、４安打固め打ち（信濃６勝３敗２分　上田　163人）

群馬ダイヤモンドペガサス

３＝０００｜０３０｜００

３＝０１１｜０１０｜００☓

信濃グランセローズ

 

　乾真大、７回９奪三振無失点の好投（神奈川３勝９敗　牛久　352人）

神奈川フューチャードリームス

３＝２００｜０１０｜０００

０＝０００｜０００｜０００

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　乾（４勝１敗）

セーブ　　田代（２敗４Ｓ）

敗戦投手　福田（７勝３敗）

 

７月31日（日）

　森祐樹、４人３Ｋ締めで９セーブ目（茨城８勝３敗２分　牛久　722人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝０００｜０００｜０３０

５＝０００｜０３０｜２０☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　楢嵜（３勝３敗）

セーブ　　森（１敗９Ｓ）

敗戦投手　相葉（２勝１敗）

 

◇前節の結果

７月26日（火）

茨城アストロプラネッツ　　　　４―０　栃木ゴールデンブレーブス（牛久）

７月27日（水）保土ヶ谷

神奈川フューチャードリームス　９―４　栃木ゴールデンブレーブス（保土ヶ谷）

群馬ダイヤモンドペガサス　　　１―３　新潟アルビレックスＢＣ（前橋）

７月28日（木）

群馬ダイヤモンドペガサス　　　４―５　新潟アルビレックスＢＣ（桐生）