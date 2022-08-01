７月30日（土）
信濃・宇佐美真太、４安打固め打ち（信濃６勝３敗２分 上田 163人）
群馬ダイヤモンドペガサス
３＝０００｜０３０｜００
３＝０１１｜０１０｜００☓
信濃グランセローズ
乾真大、７回９奪三振無失点の好投（神奈川３勝９敗 牛久 352人）
神奈川フューチャードリームス
３＝２００｜０１０｜０００
０＝０００｜０００｜０００
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 乾（４勝１敗）
セーブ 田代（２敗４Ｓ）
敗戦投手 福田（７勝３敗）
７月31日（日）
森祐樹、４人３Ｋ締めで９セーブ目（茨城８勝３敗２分 牛久 722人）
栃木ゴールデンブレーブス
３＝０００｜０００｜０３０
５＝０００｜０３０｜２０☓
茨城アストロプラネッツ
勝利投手 楢嵜（３勝３敗）
セーブ 森（１敗９Ｓ）
敗戦投手 相葉（２勝１敗）
◇前節の結果
７月26日（火）
茨城アストロプラネッツ ４―０ 栃木ゴールデンブレーブス（牛久）
７月27日（水）保土ヶ谷
神奈川フューチャードリームス ９―４ 栃木ゴールデンブレーブス（保土ヶ谷）
群馬ダイヤモンドペガサス １―３ 新潟アルビレックスＢＣ（前橋）
７月28日（木）
群馬ダイヤモンドペガサス ４―５ 新潟アルビレックスＢＣ（桐生）