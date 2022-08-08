８月６日（土）

荒西祐大、１失点完投で６勝目！

（信濃７勝４敗　松本　203人）

福島レッドホープス

１＝０００｜０００｜００１

３＝０００｜２００｜０１☓

信濃グランセローズ

勝利投手　荒西（６勝３敗）

敗戦投手　若松悠（２勝６敗１Ｓ）

 

６番・内山竣、決勝弾含む２安打

（茨城10勝４敗２分　栃木県営　572人）

茨城アストロプラネッツ

５＝０００｜３０１｜０１０

２＝０００｜００１｜０１０

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　市毛（３勝１敗）

セーブ　　森（１敗11Ｓ）

敗戦投手　齊藤（４敗）

本塁打　（茨）内山３ラン、イサベルソロ

　　　　（栃）石川ソロ

 

７番・工藤祐二朗、決勝適時打！

（神奈川１勝４敗３分　県営大宮　187人）

神奈川フューチャードリームス

１＝０００｜０００｜１００

０＝０００｜０００｜０００

埼玉武蔵ヒートベアーズ

勝利投手　乾（５勝１敗）

セーブ　　高橋（１敗１Ｓ）

敗戦投手　高木（４敗２Ｓ）

 

８月７日（日）

山田将生、６回７Ｋ零封で初勝利

（新潟４勝10敗１分　しんきん諏訪　258人）

新潟アルビレックスBC

３＝００１｜１００｜００１

１＝０００｜０００｜００１

信濃グランセローズ

勝利投手　山田（１勝）

セーブ　　吉田（１勝10Ｓ）

敗戦投手　鈴木（８勝３敗１Ｓ）

本塁打　（新）熊谷ソロ

 

若松駿太、８回103球の力投で５勝

（福島５勝11敗　伊勢崎　283人）

福島レッドホープス

２＝２００｜０００｜０００

０＝０００｜０００｜０００

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　若松駿（５勝６敗）

セーブ　　エレラ（１Ｓ）

敗戦投手　山上（１勝２敗３Ｓ）

 

成瀬善久、粘投で５回１安打零封

（栃木６勝４敗２分　小山　771人）

神奈川フューチャードリームス

０＝０００｜０００｜０００

３＝１００｜０２０｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　成瀬（３勝１敗）

セーブ　　高野（１敗11Ｓ）

敗戦投手　増子（１敗）

本塁打　（栃）谷田部ソロ

 

◇前節の結果

８月２日（火）

茨城アストロプラネッツ　０―２　栃木ゴールデンブレーブス（光と風）

８月３日（水）

神奈川フューチャードリームス　５―６　茨城アストロプラネッツ（中井）

８月４日（木）

栃木ゴールデンブレーブス　４―10　茨城アストロプラネッツ（小山）

８月５日（金）

栃木ゴールデンブレーブス　３―３　神奈川フューチャードリームス（小山）

埼玉武蔵ヒートベアーズ　４―２　茨城アストロプラネッツ（熊谷）