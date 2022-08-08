８月６日（土）
荒西祐大、１失点完投で６勝目！
（信濃７勝４敗 松本 203人）
福島レッドホープス
１＝０００｜０００｜００１
３＝０００｜２００｜０１☓
信濃グランセローズ
勝利投手 荒西（６勝３敗）
敗戦投手 若松悠（２勝６敗１Ｓ）
６番・内山竣、決勝弾含む２安打
（茨城10勝４敗２分 栃木県営 572人）
茨城アストロプラネッツ
５＝０００｜３０１｜０１０
２＝０００｜００１｜０１０
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 市毛（３勝１敗）
セーブ 森（１敗11Ｓ）
敗戦投手 齊藤（４敗）
本塁打 （茨）内山３ラン、イサベルソロ
（栃）石川ソロ
７番・工藤祐二朗、決勝適時打！
（神奈川１勝４敗３分 県営大宮 187人）
神奈川フューチャードリームス
１＝０００｜０００｜１００
０＝０００｜０００｜０００
埼玉武蔵ヒートベアーズ
勝利投手 乾（５勝１敗）
セーブ 高橋（１敗１Ｓ）
敗戦投手 高木（４敗２Ｓ）
８月７日（日）
山田将生、６回７Ｋ零封で初勝利
（新潟４勝10敗１分 しんきん諏訪 258人）
新潟アルビレックスBC
３＝００１｜１００｜００１
１＝０００｜０００｜００１
信濃グランセローズ
勝利投手 山田（１勝）
セーブ 吉田（１勝10Ｓ）
敗戦投手 鈴木（８勝３敗１Ｓ）
本塁打 （新）熊谷ソロ
若松駿太、８回103球の力投で５勝
（福島５勝11敗 伊勢崎 283人）
福島レッドホープス
２＝２００｜０００｜０００
０＝０００｜０００｜０００
群馬ダイヤモンドペガサス
勝利投手 若松駿（５勝６敗）
セーブ エレラ（１Ｓ）
敗戦投手 山上（１勝２敗３Ｓ）
成瀬善久、粘投で５回１安打零封
（栃木６勝４敗２分 小山 771人）
神奈川フューチャードリームス
０＝０００｜０００｜０００
３＝１００｜０２０｜００☓
栃木ゴールデンブレーブス
勝利投手 成瀬（３勝１敗）
セーブ 高野（１敗11Ｓ）
敗戦投手 増子（１敗）
本塁打 （栃）谷田部ソロ
◇前節の結果
８月２日（火）
茨城アストロプラネッツ ０―２ 栃木ゴールデンブレーブス（光と風）
８月３日（水）
神奈川フューチャードリームス ５―６ 茨城アストロプラネッツ（中井）
８月４日（木）
栃木ゴールデンブレーブス ４―10 茨城アストロプラネッツ（小山）
８月５日（金）
栃木ゴールデンブレーブス ３―３ 神奈川フューチャードリームス（小山）
埼玉武蔵ヒートベアーズ ４―２ 茨城アストロプラネッツ（熊谷）