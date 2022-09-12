◇後期

９月10日（土）

３番・仁木敦司、10号含む３安打

（愛媛５勝３敗１分け　高知　213人）

愛媛マンダリンパイレーツ

５＝２０１｜００２｜０００

１＝００１｜０００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　沢田（１勝３敗３Ｓ）

敗戦投手　釜谷（５勝７敗）

本塁打　（愛）仁木２ラン

 

９月11日（日）

白川恵翔、２回３K零封の好救援

（徳島４勝５敗１分　高知　311人）

徳島インディゴソックス

８＝０２１｜１１３｜０００

３＝２００｜１００｜０００

高知ファイティングドッグス

勝利投手　藤原（１勝４敗３Ｓ）

敗戦投手　野里（６勝８敗）

本塁打　（徳）井上ソロ

 

玉置隼翔、７回９K１失点の力投

（愛媛６勝３敗１分　坊っちゃん　1148人）

香川オリーブガイナーズ

１＝０００｜００１｜０００

７＝０００｜３１２｜０１☓

愛媛マンダリンパイレーツ

勝利投手　玉置（６勝２敗１Ｓ）

敗戦投手　近藤壱（６勝６敗３Ｓ）

本塁打　（愛）仁木ソロ

 

◇前節の結果

９月６日（火）

ソフトバンク　２―７　徳島（筑後）

９月７日（水）

ソフトバンク　５―12　徳島（筑後）

愛媛　１―１　高知（今治）

９月９日（金）

高知　３―０　香川（高知）