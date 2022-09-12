首位徳島、打線好調で４連勝！２位愛媛も１差追走 ～四国アイランドリーグplus～ スポーツコミュニケーションズ 2022年9月12日 首位徳島、打線好調で４連勝！２位愛媛も１差追走 ～四国アイランドリーグplus～2022-09-12T21:15:11+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ◇後期９月10日（土）３番・仁木敦司、10号含む３安打（愛媛５勝３敗１分け 高知 213人）愛媛マンダリンパイレーツ５＝２０１｜００２｜０００１＝００１｜０００｜０００高知ファイティングドッグス勝利投手 沢田（１勝３敗３Ｓ）敗戦投手 釜谷（５勝７敗）本塁打 （愛）仁木２ラン ９月11日（日）白川恵翔、２回３K零封の好救援（徳島４勝５敗１分 高知 311人）徳島インディゴソックス８＝０２１｜１１３｜０００３＝２００｜１００｜０００高知ファイティングドッグス勝利投手 藤原（１勝４敗３Ｓ）敗戦投手 野里（６勝８敗）本塁打 （徳）井上ソロ 玉置隼翔、７回９K１失点の力投（愛媛６勝３敗１分 坊っちゃん 1148人）香川オリーブガイナーズ１＝０００｜００１｜０００７＝０００｜３１２｜０１☓愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 玉置（６勝２敗１Ｓ）敗戦投手 近藤壱（６勝６敗３Ｓ）本塁打 （愛）仁木ソロ ◇前節の結果９月６日（火）ソフトバンク ２―７ 徳島（筑後）９月７日（水）ソフトバンク ５―12 徳島（筑後）愛媛 １―１ 高知（今治）９月９日（金）高知 ３―０ 香川（高知） アイランドリーグ, 四国アイランドリーグ, 独立リーグ