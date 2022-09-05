９月３日（土）

茨城・内山竣、２点適時打含む２安打

（茨城３敗　笠間　834人）

読売ジャインアンツ

４＝１０１｜００２｜０００

３＝２００｜０００｜００１

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　阿部

セーブ　　堀岡

敗戦投手　高林（１勝４敗）

本塁打　（巨）岡本大ソロ

 

石川慧亮、叺田本気が２者連続アーチ

（栃木10勝５敗２分　小山　3212人）

埼玉武蔵ヒートベアーズ

０＝０００｜０００｜０００

７＝０００｜４３０｜００☓

栃木ゴールデンブレーブス

勝利投手　大宅（６勝２敗）

敗戦投手　植田（２敗）

本塁打　（栃）石川２ラン、叺田ソロ

 

若松駿太、６回2/3無失点の好リリーフ

（福島５勝12敗　開成山　241人）

信濃グランセローズ

０＝０００｜０００｜０００

４＝０００｜０２０｜０２☓

福島レッドホープス

勝利投手　若松駿（６勝８敗）

敗戦投手　渡邉（４勝４敗）

 

２番・茂木槙作、決勝１号ホームラン

（新潟７勝６敗３分　伊勢崎　396人）

新潟アルビレックスBC

５＝１００｜１１２｜０

２＝０００｜１００｜１

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　深澤（５勝５敗）

敗戦投手　平川（５勝２敗２Ｓ）

本塁打　（新）荒木ソロ

　　　　（群）茂木ソロ

 

６番・荒木友斗、２号含むマルチ安打

（新潟８勝６敗３分　伊勢崎　449人）

新潟アルビレックスBC

８＝４００｜０４０｜０

４＝０１０｜０１２｜０

群馬ダイヤモンドペガサス

勝利投手　中園（１勝４敗）

敗戦投手　深澤（８勝２敗）

本塁打　（新）荒木３ラン

 

９月４日（日）

安田寿明、３盗塁でリーグトップ37個

（茨城１勝３敗　日立　1121人）

読売ジャインアンツ

９＝１３０｜００２｜０３０

11＝０２０｜０４２｜３０☓

茨城アストロプラネッツ

勝利投手　髙橋（４勝）

セーブ　　森（１勝２敗16Ｓ）

敗戦投手　鴨打

本塁打　（巨）八百板ソロ

　　　　（茨）大橋３ラン

 

３番・牧田龍輝、逆転決勝タイムリー

（神奈川６勝９敗２分　平塚　1027人）

栃木ゴールデンブレーブス

３＝０３０｜０００｜０００

９＝２００｜３１０｜３０☓

神奈川フューチャードリームス

勝利投手　鳥谷部（４勝５敗）

敗戦投手　西澤（２勝９敗）

本塁打　（神）吉原２ラン

 

小池智也、タイムリー２本含む３安打

（新潟10勝７敗　エコスタ　1298人）

福島レッドホープス

４＝００３｜０００｜０１０

９＝１０１｜０１０｜５１☓

新潟アルビレックスBC

勝利投手　ラッツキー（３勝２敗）

敗戦投手　若松悠（２勝８敗１Ｓ）

 

澤端侑＆足立公樹、そろって３安打！

（信濃９勝４敗３分　中野　380人）

群馬ダイヤモンドペガサス

４＝０００｜０４０｜００

12＝００６｜０２３｜０１☓

信濃グランセローズ

（８回コールド）

勝利投手　鈴木（11勝３敗）

敗戦投手　森永（２勝６敗）

本塁打　（信）辻３ラン

 

◇前節の結果

８月29日（月）

茨城　２―１　埼玉（J:COM）

群馬　０―６　信濃（城南）

８月30日（火）

神奈川　３―２　茨城（平塚）

新潟　６―３　群馬（五泉）

８月31日（水）

茨城　３―１　埼玉（牛久）

新潟　１―０　福島（パールスタジアム）

９月１日（木）

埼玉　４―９　栃木（UD上尾スタジアム）