茨城が南地区初優勝！北地区は信濃が２年ぶり４度目Ｖ ～ＢＣリーグ～ スポーツコミュニケーションズ 2022年9月5日 茨城が南地区初優勝！北地区は信濃が２年ぶり４度目Ｖ ～ＢＣリーグ～2022-09-05T17:57:02+00:00 独立リーグ結果＆ニュース ９月３日（土）茨城・内山竣、２点適時打含む２安打（茨城３敗 笠間 834人）読売ジャインアンツ４＝１０１｜００２｜０００３＝２００｜０００｜００１茨城アストロプラネッツ勝利投手 阿部セーブ 堀岡敗戦投手 高林（１勝４敗）本塁打 （巨）岡本大ソロ 石川慧亮、叺田本気が２者連続アーチ（栃木10勝５敗２分 小山 3212人）埼玉武蔵ヒートベアーズ０＝０００｜０００｜０００７＝０００｜４３０｜００☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 大宅（６勝２敗）敗戦投手 植田（２敗）本塁打 （栃）石川２ラン、叺田ソロ 若松駿太、６回2/3無失点の好リリーフ（福島５勝12敗 開成山 241人）信濃グランセローズ０＝０００｜０００｜０００４＝０００｜０２０｜０２☓福島レッドホープス勝利投手 若松駿（６勝８敗）敗戦投手 渡邉（４勝４敗） ２番・茂木槙作、決勝１号ホームラン（新潟７勝６敗３分 伊勢崎 396人）新潟アルビレックスBC５＝１００｜１１２｜０２＝０００｜１００｜１群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 深澤（５勝５敗）敗戦投手 平川（５勝２敗２Ｓ）本塁打 （新）荒木ソロ （群）茂木ソロ ６番・荒木友斗、２号含むマルチ安打（新潟８勝６敗３分 伊勢崎 449人）新潟アルビレックスBC８＝４００｜０４０｜０４＝０１０｜０１２｜０群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 中園（１勝４敗）敗戦投手 深澤（８勝２敗）本塁打 （新）荒木３ラン ９月４日（日）安田寿明、３盗塁でリーグトップ37個（茨城１勝３敗 日立 1121人）読売ジャインアンツ９＝１３０｜００２｜０３０11＝０２０｜０４２｜３０☓茨城アストロプラネッツ勝利投手 髙橋（４勝）セーブ 森（１勝２敗16Ｓ）敗戦投手 鴨打本塁打 （巨）八百板ソロ （茨）大橋３ラン ３番・牧田龍輝、逆転決勝タイムリー（神奈川６勝９敗２分 平塚 1027人）栃木ゴールデンブレーブス３＝０３０｜０００｜０００９＝２００｜３１０｜３０☓神奈川フューチャードリームス勝利投手 鳥谷部（４勝５敗）敗戦投手 西澤（２勝９敗）本塁打 （神）吉原２ラン 小池智也、タイムリー２本含む３安打（新潟10勝７敗 エコスタ 1298人）福島レッドホープス４＝００３｜０００｜０１０９＝１０１｜０１０｜５１☓新潟アルビレックスBC勝利投手 ラッツキー（３勝２敗）敗戦投手 若松悠（２勝８敗１Ｓ） 澤端侑＆足立公樹、そろって３安打！（信濃９勝４敗３分 中野 380人）群馬ダイヤモンドペガサス４＝０００｜０４０｜００12＝００６｜０２３｜０１☓信濃グランセローズ（８回コールド）勝利投手 鈴木（11勝３敗）敗戦投手 森永（２勝６敗）本塁打 （信）辻３ラン ◇前節の結果８月29日（月）茨城 ２―１ 埼玉（J:COM）群馬 ０―６ 信濃（城南）８月30日（火）神奈川 ３―２ 茨城（平塚）新潟 ６―３ 群馬（五泉）８月31日（水）茨城 ３―１ 埼玉（牛久）新潟 １―０ 福島（パールスタジアム）９月１日（木）埼玉 ４―９ 栃木（UD上尾スタジアム） BCリーグ, 独立リーグ