サッカーカタールＷ杯グループＣの２試合（ポーランド代表対アルゼンチン代表戦、サウジアラビア代表対メキシコ代表戦）とグループＤの２試合（オーストラリア代表対デンマーク代表戦、チュニジア代表対フランス代表戦）が行なわれた。
◆グループＣ
ポーランド代表 ０－２ アルゼンチン代表
【得点】
［ア］ アレクシス・マック・アリスター（46分）、フリアン・アルバレス（67分）
サウジアラビア代表 １－２ メキシコ代表
【得点】
［メ］ エンリ・マルティン（47分）、ルイス・チャベス（52分）
［サ］ サレム・アルダウサリ（45+５分）
勝ち点 得失
１位 アルゼンチン ６ ２勝０分１敗 ＋３
２位 ポーランド ４ １勝１分１敗 ±０
３位 メキシコ ４ １勝１分１敗 －１
４位 サウジアラビア ０ １勝０分２敗 －２
※赤字はノックアウトステージ進出。
◆グループＤ
オーストラリア代表 １－０ デンマーク代表
【得点】
［オ］ マシュー・レッキー（60分）
チュニジア代表 １－０ フランス代表
【得点】
［チ］ ワフビ・ハズリ（58分）
勝ち点 得失
１位 フランス ６ ２勝０分１敗 ＋３
２位 オーストラリア ６ ２勝０分１敗 －１
３位 チュニジア ４ １勝１分１敗 ±０
４位 デンマーク ０ ０勝１分２敗 －２
※赤字はノックアウトステージ進出。