　サッカーカタールＷ杯グループＣの２試合（ポーランド代表対アルゼンチン代表戦、サウジアラビア代表対メキシコ代表戦）とグループＤの２試合（オーストラリア代表対デンマーク代表戦、チュニジア代表対フランス代表戦）が行なわれた。

 

◆グループＣ

ポーランド代表　０－２　アルゼンチン代表

【得点】

［ア］　アレクシス・マック・アリスター（46分）、フリアン・アルバレス（67分）

 

サウジアラビア代表　１－２　メキシコ代表

【得点】

［メ］　エンリ・マルティン（47分）、ルイス・チャベス（52分）

［サ］　サレム・アルダウサリ（45+５分）

 

　　　　　　　　　　勝ち点　　　　　　　　得失

１位　アルゼンチン　　６　　２勝０分１敗　＋３

２位　ポーランド　　　４　　１勝１分１敗　±０

３位　メキシコ　　　　４　　１勝１分１敗　－１

４位　サウジアラビア　０　　１勝０分２敗　－２

※赤字はノックアウトステージ進出。

 

◆グループＤ

オーストラリア代表　１－０　デンマーク代表

【得点】

［オ］　マシュー・レッキー（60分）

 

チュニジア代表　１－０　フランス代表

【得点】

［チ］　ワフビ・ハズリ（58分）

 

　　　　　　　　　　勝ち点　　　　　　　　得失

１位　フランス　　　　６　　２勝０分１敗　＋３

２位　オーストラリア　６　　２勝０分１敗　－１

３位　チュニジア　　　４　　１勝１分１敗　±０

４位　デンマーク　　　０　　０勝１分２敗　－２

※赤字はノックアウトステージ進出。