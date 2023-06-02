　２日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW2022-23」が都内で行われた。レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）が発表され、横浜ビー・コルセアーズのPG河村勇輝が初受賞。河村はレギュラーシーズンベストファイブ、MIP、新人賞も獲得した。ベストファイブは河村のほか、PG富樫勇樹、SG/SF原修太、SG/SFクリストファー・スミスの千葉ジェッツふなばし勢と、ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック）を選出。富樫は７季連続７度目、ほか４人は初受賞となった。

 

　主な受賞者は次の通り。

 

【MVP】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）　初

 

【レギュラーシーズンベストファイブ】

富樫勇樹（千葉ジェッツふなばし）　７季連続７度目

原修太（千葉ジェッツふなばし）　初

クリストファー・スミス（千葉ジェッツふなばし川崎ブレイブサンダース）　初

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）　初

ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック）　初

 

【ベストディフェンダー賞】

原修太（千葉ジェッツふなばし）　初

 

【ベスト６thマン賞】

クリストファー・スミス（千葉ジェッツふなばし）　２季連続２度目

 

【最優秀新人賞】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）

 

【最優秀HC賞】

桶谷大（琉球ゴールデンキングス）　初

 

【最優秀審判賞】

加藤誉樹　７季連続７度目

 

【得点王】

ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック）　22.5点　初

【アシスト王】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）　8.5アシスト　初

【リバウンド王】

ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス）　12.7リバウンド　２季ぶり３度目

【スティール王】

ジェレミー・ジョーンズ（ファイテングイーグルス名古屋）　2.2スティール　初

【ブロック王】

ジョーダン・ヒース（川崎ブレイブサンダース）　1.8ブロック　３季ぶり２度目

【ベスト3P成功率賞】

ニック・ケイ（島根スサノオマジック）　44.6%　初

【ベストフリースロー成功率賞】

平尾充庸（茨城ロボッツ）　89.1%　初

 

【ベストタフショット賞】

西田優大（シーホース三河）　※2023年２月12日の富山グラウジーズ戦（富山・黒部市総合スポーツセンター）

 

【MIP】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）　初