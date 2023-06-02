２日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW2022-23」が都内で行われた。レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）が発表され、横浜ビー・コルセアーズのPG河村勇輝が初受賞。河村はレギュラーシーズンベストファイブ、MIP、新人賞も獲得した。ベストファイブは河村のほか、PG富樫勇樹、SG/SF原修太、SG/SFクリストファー・スミスの千葉ジェッツふなばし勢と、ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック）を選出。富樫は７季連続７度目、ほか４人は初受賞となった。
主な受賞者は次の通り。
【MVP】
河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 初
【レギュラーシーズンベストファイブ】
富樫勇樹（千葉ジェッツふなばし） ７季連続７度目
原修太（千葉ジェッツふなばし） 初
クリストファー・スミス（千葉ジェッツふなばし川崎ブレイブサンダース） 初
河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 初
ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック） 初
【ベストディフェンダー賞】
原修太（千葉ジェッツふなばし） 初
【ベスト６thマン賞】
クリストファー・スミス（千葉ジェッツふなばし） ２季連続２度目
【最優秀新人賞】
河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）
【最優秀HC賞】
桶谷大（琉球ゴールデンキングス） 初
【最優秀審判賞】
加藤誉樹 ７季連続７度目
【得点王】
ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック） 22.5点 初
【アシスト王】
河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 8.5アシスト 初
【リバウンド王】
ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス） 12.7リバウンド ２季ぶり３度目
【スティール王】
ジェレミー・ジョーンズ（ファイテングイーグルス名古屋） 2.2スティール 初
【ブロック王】
ジョーダン・ヒース（川崎ブレイブサンダース） 1.8ブロック ３季ぶり２度目
【ベスト3P成功率賞】
ニック・ケイ（島根スサノオマジック） 44.6% 初
【ベストフリースロー成功率賞】
平尾充庸（茨城ロボッツ） 89.1% 初
【ベストタフショット賞】
西田優大（シーホース三河） ※2023年２月12日の富山グラウジーズ戦（富山・黒部市総合スポーツセンター）
【MIP】
河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 初