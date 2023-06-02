２日、男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW2022-23」が都内で行われた。レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）が発表され、横浜ビー・コルセアーズのPG河村勇輝が初受賞。河村はレギュラーシーズンベストファイブ、MIP、新人賞も獲得した。ベストファイブは河村のほか、PG富樫勇樹、SG/SF原修太、SG/SFクリストファー・スミスの千葉ジェッツふなばし勢と、ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック）を選出。富樫は７季連続７度目、ほか４人は初受賞となった。

主な受賞者は次の通り。

【MVP】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 初

【レギュラーシーズンベストファイブ】

富樫勇樹（千葉ジェッツふなばし） ７季連続７度目

原修太（千葉ジェッツふなばし） 初

クリストファー・スミス（千葉ジェッツふなばし川崎ブレイブサンダース） 初

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 初

ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック） 初

【ベストディフェンダー賞】

原修太（千葉ジェッツふなばし） 初

【ベスト６thマン賞】

クリストファー・スミス（千葉ジェッツふなばし） ２季連続２度目

【最優秀新人賞】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ）

【最優秀HC賞】

桶谷大（琉球ゴールデンキングス） 初

【最優秀審判賞】

加藤誉樹 ７季連続７度目

【得点王】

ペリン・ビュフォード（島根スサノオマジック） 22.5点 初

【アシスト王】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 8.5アシスト 初

【リバウンド王】

ジャック・クーリー（琉球ゴールデンキングス） 12.7リバウンド ２季ぶり３度目

【スティール王】

ジェレミー・ジョーンズ（ファイテングイーグルス名古屋） 2.2スティール 初

【ブロック王】

ジョーダン・ヒース（川崎ブレイブサンダース） 1.8ブロック ３季ぶり２度目

【ベスト3P成功率賞】

ニック・ケイ（島根スサノオマジック） 44.6% 初

【ベストフリースロー成功率賞】

平尾充庸（茨城ロボッツ） 89.1% 初

【ベストタフショット賞】

西田優大（シーホース三河） ※2023年２月12日の富山グラウジーズ戦（富山・黒部市総合スポーツセンター）

【MIP】

河村勇輝（横浜ビー・コルセアーズ） 初