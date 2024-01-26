26日、第96回選抜高等学校野球大会の出場校が発表された。能登半島地震で大きな被害を受けた石川県から神宮大会優勝の星陵、北信越大会４強の日本航空石川が選出。大会連覇を目指す山梨学院も選ばれた。21世紀枠は初出場の別海（北海道）と76年ぶり３回目の出場となった田辺（和歌山）の２校。今年のセンバツは３月18日に阪神甲子園球場で開幕し、13日間に渡って熱戦が繰り広げられる（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日２日含む）。なお、組み合わせ抽選会は３月８日に開かれる。
◆第96回選抜高校野球大会出場校
◎21世紀枠
別海（北海道・初）
田辺（和歌山・76年ぶり３回目）
◎北海道
北海（３年ぶり14回目）
◎東北
青森山田（青森・８年ぶり３回目）
八戸学院光星（青森・５年ぶり11回目）
学法石川（福島・33年ぶり４回目）
◎関東
作新学院（栃木・２年連続12回目）
山梨学院（山梨・３年連続７回目）
高崎健康福祉大高崎（群馬・２年連続７回目）
常総学院（茨城・３年ぶり11回目）
中央学院（千葉・６年ぶり７回目）
◎東京
関東第一（東京・８年ぶり７回目）
◎東海
豊川（愛知・10年ぶり２回目）
宇治山田商業（三重・16年ぶり２回目）
愛工大名電（愛知・12年ぶり10回目）
◎北信滅
星稜（石川・２年ぶり16回目）
敦賀気比（福井・４年連続11回目）
日本航空石川（石川・４年ぶり３回目）
◎近畿
大阪桐蔭（大阪・５年連続15回目）
京都外大西（京都・18年ぶり７回目）
京都国際（京都・３年ぶり２回目）
耐久（和歌山・初）
報徳学園（兵庫・２年連続23回目）
近江（滋賀・２年ぶり７回目）
◎中国
広陵（広島・３年連続27回目）
創志学園（岡山・７年ぶり４回目）
◎四国
高知（高知・３年連続21回目）
阿南光（徳島・32年ぶり２回目）
◎九州
熊本国府（熊本・初）
明豊（大分・３年ぶり６回目）
神村学園（鹿児島・９年ぶり６回目）
東海大福岡（福岡・７年ぶり３回目）